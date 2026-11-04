Rzeszów Noworodek zmarł podczas porodu, sprawę bada prokuratura Martyna Sokołowska |

Do zdarzenia doszło w Lubaczowie (woj. podkarpackie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Śledztwo zostało wszczęte 28 października. Jak poinformowała prokuratura, postępowanie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw z artykułu 160 paragraf 2 Kodeksu karnego oraz artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli narażenia na niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego spowodowania śmierci.

Śledczy badają, czy działanie lub zaniechanie personelu szpitala mogło doprowadzić do śmierci dziecka.

Przesłuchano już osobę, która zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zabezpieczono dokumentację medyczną 19-letniej pacjentki. W sprawie przesłuchiwani są kolejni świadkowie.

Sekcja nie wyjaśniła przyczyny śmierci noworodka

Sekcję zmarłego dziecka przeprowadzono 30 października w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jak przekazała prokuratura, badanie wykazało, że ciąża była donoszona, a dziecko było zdrowe. Sekcja nie pozwoliła jednak na jednoznaczne ustalenie przyczyny zgonu. Konieczne są kolejne badania.

Prokuratura sprawdzi, czy nie doszło do błędów w opiece medycznej

Śledczy zamierzają ustalić, czy metody diagnostyczne i lecznicze zastosowane przez lekarzy szpitala w Lubaczowie były odpowiednie do stanu zdrowia matki i dziecka podczas porodu. Sprawdzą również, czy postępowanie personelu medycznego było zgodne z aktualną wiedzą i praktyką medyczną.

Postępowanie jest w toku. Na obecnym etapie śledztwa prokuratura nie przesądza, czy doszło do błędu medycznego ani czy ktokolwiek ponosi odpowiedzialność za śmierć noworodka.

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala w Lubaczowie. Czekamy na odpowiedź.