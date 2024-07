W pobliżu wielkiego pożaru magazynu budowlanego w Krośnie na Podkarpaciu wykryto w środę alarmowy poziom amoniaku. Do potoku zaś w wyniku akcji gaśniczej dostała się piana, doszło tam do śnięcia ryb. Strażakom udało się już opanować pożar, trwa dogaszanie. W powietrzu nie ma już alarmowego poziomu amoniaku, trwają badania wody.

"Wykryto alarmowe poziomy zawartości amoniaku"

W Lubatówce giną ryby

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie poinformował również, że "do potoku Lubatówka spłynęła piana gaśnicza, doszło także do podwyższenia temperatury wody, co mogło doprowadzić do zaobserwowanego śnięcia ryb".