Uciekał, bo ma zakaz prowadzenia. W aucie miał siekierę, maczetę i miotacze gazu

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 23 na ulicy Czajkowskiego w Krośnie. Policjanci z wydziału ruchu drogowego chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę rozpędzonego audi. Mężczyzna zignorował jednak sygnały świetlne i dźwiękowe i zaczął uciekać.

Funkcjonariusze ruszyli w pościg. Kierowca lekceważył przepisy, dynamicznie przyspieszał i znacznie przekraczał dopuszczalne prędkości. Trasa ucieczki prowadziła w kierunku miejscowości Odrzykoń. Na krętych drogach mężczyzna kilkukrotnie tracił panowanie nad pojazdem, kontynuując ucieczkę mimo zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów i innych kierowców.

Pościg zakończył się na ulicy Kamienieckiego w Odrzykoniu, gdzie audi zjechało z drogi i uderzyło w mostek jednej z posesji. Policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca Jarosławia. Mężczyzna był trzeźwy. Jak tłumaczył, uciekał, bo posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli w samochodzie m.in. siekierę, maczetę, miotacze gazu oraz tablice rejestracyjne pochodzące z innego auta.

26-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań, a jego auto - na parking depozytowy. Mężczyzna odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pomimo sądowego zakazu i liczne wykroczenia popełnione w trakcie ucieczki.

26-laktowi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

