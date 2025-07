Nastolatkowie twierdzą, że pobili ich policjanci. Decyzja prokuratury

19-latek twierdzi, że został pobity policjantów Źródło: Archiwum prywatne

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Jaśle. Toczyło się z artykułu 231 par. 1 Kodeksu karnego i dotyczyło "nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w dniu 1 sierpnia w związku z podjętą interwencją i zatrzymaniem (Pawła A. i Stefana B. - red.) w celu doprowadzenia ich do trzeźwienia oraz zastosowaniem wobec nich siły fizycznej i spowodowania u ww. obrażeń ciała, czym działali na szkodę interesu pokrzywdzonych".

W poniedziałek 30 czerwca prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie. - Podstawą umorzenia jest brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia tego czynu - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl Anna Rogowska, szefowa Prokuratury Rejonowej w Jaśle.

W trakcie śledztwa prokuratura m.in. powołała biegłego lekarza sądowego, który miał ocenić, czy obrażenia pokrzywdzonych mogły powstać w trakcie policyjnej interwencji. - Wydana opinia nie była na tyle jednoznaczna, kategoryczna, aby można było przedstawić policjantom zarzuty. W połączeniu z zebranymi w sprawie dowodami prokurator zdecydował o umorzeniu śledztwa - wyjaśniła szefowa jasielskiej prokuratury rejonowej.

Postanowienie prokuratury nie jest prawomocne. Strony mają siedem dni od otrzymania decyzji o umorzeniu na odwołanie się od niej.

Policyjna interwencja

O sprawie pisaliśmy 25 września. Wszystko zaczęło się na rynku w Krośnie późnym wieczorem 31 lipca 2024 roku. Paweł (18 lat) i Stefan (19 lat) pracowali wówczas w jednym z mieszczących się tam lokali gastronomicznych, który należy do ojca młodszego z nastolatków. Około godziny 23 po skończonej pracy i zamknięciu lokalu dla gości 18- i 19-latek spędzali czas wspólnie z kilkoma znajomymi. Jak twierdzą, wypili wtedy "trochę piwa i wina". Przebywali w lokalu i na zewnątrz w sąsiadującym z nim ogródku.

Około godziny 1 w nocy między nastolatkami a właścicielem sąsiedniej piekarni, który twierdził, że zachowują się za głośno, wywiązała się sprzeczka. Mężczyzna na miejsce wezwał policję. Po kilku minutach przed lokal podjechały dwa radiowozy na sygnałach świetlnych. Z jednego wysiadło dwóch policjantów, z drugiego policjant i policjantka. Nastolatkowie twierdzą, że mundurowi byli wobec nich agresywni.

Mieli bić, szarpać za włosy i kopać

Po przewiezieniu na komendę, Pawła mieli "bić otwartą dłonią w okolice uszu i oczu, szarpać za włosy, kopać po nogach i wyzywać", po czym dać do podpisania cztery mandaty in blanco. Kiedy odmówił, policjanci mieli powiedzieć, że znowu będą go bić, wtedy - jak twierdzi - podpisał mandaty.

Stefan, kiedy usłyszał krzyk Pawła "ała, zostawcie mnie", zaczął "walić w kraty tym, co miał pod ręką, aby przywołać policjantów". Po jakimś czasie, jak twierdzi 19-latek, miało do niego przyjść trzech mundurowych, zaprowadzić do pomieszczenia, gdzie nie ma kamer i tam "został uderzony otwartą dłonią w twarz", a kiedy został obalony na ziemię, miał być bity w głowę, twarz, brzuch i kopany.

- Z nosa puściła mi się krew. Po wszystkim jeden z policjantów wytarł mi nos z krwi, bo sam nie byłem w stanie tego zrobić, ubrali mi kaftan bezpieczeństwa i kask i odprowadzili do celi - relacjonował w rozmowie z tvn24.pl Stefan.

Obaj nastolatkowie 1 sierpnia rano opuścili komisariat policji.

19-latek twierdzi, że został pobity przez policjantów Źródło: Archiwum prywatne

"Stłuczenia, krwiaki, obrzęki, niedosłuch"

U Pawła lekarz stwierdził "stłuczenie i krwiak pourazowy małżowiny usznej lewej z otarciem skóry, średniego stopnia niedosłuch czuciowo-nerwowy ucha lewego pourazowy, krwiak powieki górnej dolnej oka prawego pourazowy oraz krwiak i obrzęk pourazowy policzka prawego."

U Stefana "stłuczenie głowy, stłuczenie oczu dołu lewego, obrzęk i krwiak pourazowy powieki górnej i dolnej oka lewego, stłuczenie nosa, obrzęk i krwiak pourazowy nosa, podbiegnięcia krwawe na szyi po stronie lewej oraz stłuczenie i krwiak małżowiny usznej lewej".

Paweł i Stefan złożyli skargę na działanie policji.

19-latek twierdzi, że został pobity przez interweniujących wobec niego policjantów 19-latek twierdzi, że został pobity przez interweniujących wobec niego policjantów Źródło: Archiwum prywatne 19-latek twierdzi, że został pobity przez interweniujących wobec niego policjantów Źródło: Archiwum prywatne 19-latek twierdzi, że został pobity przez interweniujących wobec niego policjantów Źródło: Archiwum prywatne 19-latek twierdzi, że został pobity przez interweniujących wobec niego policjantów Źródło: Archiwum prywatne

"Zatrzymani w celu wytrzeźwienia"

Paweł i Stefan, jak informował komisarz Paweł Buczyński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, zostali zatrzymani w celu wytrzeźwienia po tym, jak otrzymali zgłoszenie o zakłócaniu przez grupę młodzieży porządku publicznego.

- Na działania interweniujących funkcjonariuszy została 1 sierpnia złożona skarga, w konsekwencji czego prowadzone są czynności wyjaśniające w tej sprawie - przekazał kom. Buczyński.

Skarga złożona 1 sierpnia dotyczyła "przekroczenia uprawnień przez interweniujących funkcjonariuszy".

Nastolatkowie - jak przekazał nam kom. Buczyński, przebywali w oddzielnych pomieszczeniach, które objęte są stałym monitoringiem. "19-latek dwukrotnie korzystał z toalety, która nie jest objęta nadzorem kamer" - czytamy w przesłanej nam wiadomości. I dalej: "Po kolejnym powrocie z toalety 19-latek zaczął zachowywać się nerwowo, niszczyć wnętrze pomieszczenia, w którym przebywał oraz wykazywał zachowania autoagresywne".

Chłopak miał też nie reagować na wydawane polecenia, dlatego "zastosowano wobec niego środki przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających i kaftana bezpieczeństwa wraz z kaskiem ochronnym".

Postępowanie dyscyplinarne w policji

Jak przekazał nam rzecznik krośnieńskiej policji, w związku z "podejrzeniem niedopełnienia obowiązków i przekroczeniem uprawnień" wobec dwóch interweniujących policjantów 9 września zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Dotyczyło naruszenia przez policjantów dyscypliny służbowej i zasad etyki zawodowej podczas interwencji.

Jak precyzował rzecznik krośnieńskiej policji, zarzuty wobec policjantów dotyczyły nieprawidłowości w zakresie "sposobu umundurowania funkcjonariuszy, umiejscowienia kamery nasobnej w czasie przeprowadzania interwencji, braku poinformowania uczestników interwencji o fakcie jej rejestrowania, braku adnotacji w notatniku służbowym o fakcie rejestracji interwencji i użyciu środków przymusu bezpośredniego, a także zastosowania wobec doprowadzonych środków przymusu bezpośredniego bez uprzedniego bezskutecznego wezwania do zachowania się zgodnego z prawem".

- Policjanci zostali ukarani dyscyplinarnie - przekazał nam komisarz Paweł Buczyński.

Obaj mundurowi byli zawieszeni w wykonywaniu obowiązków na czas postępowania dyscyplinarnego, obaj wrócili już do służby.

***

Imię Pawła na jego prośbę zostało zmienione.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo