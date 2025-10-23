Strażak w areszcie. Po pijaku potrącił pieszą i odjechał

Kolbuszowa (Podkarpacie) Źródło: Google Earth

Jak poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, prok. Andrzej Dubiel, z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że pracujący w Komendzie Powiatowej PSP w Kolbuszowej 47-latek potrącił na pasach prawidłowo przechodzącą mieszkankę Mielca i uciekł z miejsca zdarzenia.

Trzy zarzuty

- Kobieta w wyniku potrącenia doznała rozległych obrażeń ciała. Sprawca został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach na jednym z parkingów w Mielcu – przekazał rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury.

Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty: spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego, w wyniku którego 50-letnia kobieta odniosła obrażenia, ucieczki i nieudzielenia pokrzywdzonej pomocy oraz kierowania pojazdem w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.

Strażak aresztowany

- Badanie wykazało u niego 1,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to jest prawie trzy promile – uściślił prok. Dubiel.

Podejrzany został przesłuchany, ale prokuratura ze względu na dobro postępowania na razie nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie.

Na wniosek prokuratury w Mielcu, która nadzoruje śledztwo przeciwko 47-latkowi, sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące.

Za zarzucane przestępstwa sąd będzie mógł wymierzyć mu karę łączną 18 lat pozbawia wolności.

