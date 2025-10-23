Logo strona główna
Rzeszów

Strażak w areszcie. Po pijaku potrącił pieszą i odjechał

Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej
Kolbuszowa (Podkarpacie)
Źródło: Google Earth
Zawodowy strażak z Kolbuszowej na Podkarpaciu usłyszał zarzut i trafił do aresztu. Według prokuratury 47-latek z kolbuszowskiej komendy potrącił na przejściu 50-latkę i uciekł. Podczas zatrzymania miał prawie trzy promile w organizmie.

Jak poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, prok. Andrzej Dubiel, z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że pracujący w Komendzie Powiatowej PSP w Kolbuszowej 47-latek potrącił na pasach prawidłowo przechodzącą mieszkankę Mielca i uciekł z miejsca zdarzenia.

Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej
Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej
Źródło: Google Street View

Trzy zarzuty

- Kobieta w wyniku potrącenia doznała rozległych obrażeń ciała. Sprawca został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach na jednym z parkingów w Mielcu – przekazał rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury.

Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty: spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego, w wyniku którego 50-letnia kobieta odniosła obrażenia, ucieczki i nieudzielenia pokrzywdzonej pomocy oraz kierowania pojazdem w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.

Zabójstwo proboszcza na plebanii. Były policjant stanie przed sądem

Zabójstwo proboszcza na plebanii. Były policjant stanie przed sądem

Katowice
Naczelnik drogówki jechał za szybko, stracił stanowisko i prawo jazdy

Naczelnik drogówki jechał za szybko, stracił stanowisko i prawo jazdy

Kraków

Strażak aresztowany

- Badanie wykazało u niego 1,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to jest prawie trzy promile – uściślił prok. Dubiel.

Podejrzany został przesłuchany, ale prokuratura ze względu na dobro postępowania na razie nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie.

Na wniosek prokuratury w Mielcu, która nadzoruje śledztwo przeciwko 47-latkowi, sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące.

Za zarzucane przestępstwa sąd będzie mógł wymierzyć mu karę łączną 18 lat pozbawia wolności.

pc

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google Street View

Podkarpacie
