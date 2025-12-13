Sowa uwięziona w kominie

Strażacy uratowali sowę uwięzioną w kominie Źródło: KSRG OSP Jawornik Polski

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zdarzenie miało miejsce w piątek, 12 grudnia. Jak przekazali strażacy, sowę było widać jedynie przez otwór do czyszczenia komina.

Sowa utknęła na dnie komina Źródło: KSRG OSP Jawornik Polski

Strażacy zabezpieczyli teren i ostrożnie uwolnili przestraszonego ptaka. Na szczęście sowa nie odniosła obrażeń i po krótkim sprawdzeniu jej stanu została wypuszczona na wolność.

Strażakom udało się wydostać sowę z komina Źródło: KSRG OSP Jawornik Polski

"To kolejna sytuacja, w której przekonujemy się, że pomoc potrzebna jest nie tylko ludziom, ale i naszym skrzydlatym sąsiadom" - relacjonują strażacy z jednostki biorącej udział w akcji.