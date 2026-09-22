Rzeszów Chcieli go zatrzymać do kontroli, chwilę później zginął. Jest śledztwo Martyna Sokołowska |

Wypadki z udziałem motocyklistów. Wina nie zawsze po stronie prowadzących jednoślady Źródło wideo: Marta Balukiewicz | Faktyt po południu Źródło zdj. gł.: OSP Jasienica Rosielna

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Do wypadku doszło w sobotę ( 19 września) po godzinie 21 w Jasienicy Rosielnej na Podkarpaciu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie pełnili wtedy służbę patrolową na terenie gminy Jasienica Rosielna. Zauważyli dwóch motocyklistów poruszających się pojazdami typu cross. Jak informuje policja, nie miały one wymaganego oświetlenia ani tablic rejestracyjnych. Policjanci zauważyli również, że motocykliści wyprzedzali inny pojazd znajdujący się w ruchu.

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W związku z wykroczeniami, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania obu motocyklistów.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych z jednym z zatrzymanych, policjanci otrzymali informację, że drugi z motocyklistów około 300 metrów dalej uderzył w drzewo.

Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce. Mimo podjętych czynności ratunkowych, 16-latek zmarł.

Śledztwo prokuratury

22 września Prokuratura Rejonowa w Brzozowie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczono materiał dowodowy. Śledczy przesłuchują świadków i wykonują kolejne czynności, które mają pozwolić na dokładne ustalenie przebiegu wypadku.

Na 23 września zaplanowano sekcję zwłok 16-latka.

Prokuratura nie przekazuje na tym etapie dalszych informacji, powołując się na dobro prowadzonego śledztwa.