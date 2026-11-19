Rzeszów Zmarł 51-latek ranny w ataku na terenie klasztoru w Jarosławiu Oprac. Martyna Sokołowska |

Prokuratorka o przebiegu ataku nożownika w Jarosławiu (24.09.2026) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP/EPA

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Informację o śmierci mężczyzny na swojej stronie podało jarosławskie opactwo.

"Wczoraj (w środę, 18 lipca, red.) wieczorem zmarł nagle p. Krzysztof, jeden z wcześniej poszkodowanych w tragedii w Opactwie" - przekazano w krótkim komunikacie.

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Informację w rozmowie z tvn24.pl potwierdziła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. - Potwierdzam, że wczoraj w godzinach wieczornych zmarł mężczyzna, który został ranny w związku ze zdarzeniem z 24 września. To 51-letni Krzysztof G. Mężczyzna opuścił szpital 12 października. Zmarł w miejscu swojego zamieszkania - powiedziała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.

Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu Źródło zdjęcia: Piotr Polak/PAP/EPA

We wtorek prokurator wydał polecenie zabezpieczenia zwłok do sekcji. Biegły ma ustalić przyczynę zgonu, a także ocenić, czy śmierć mężczyzny pozostaje w związku z obrażeniami, których doznał 24 września.

- To będzie przedmiotem ustaleń. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie odnieść się do tej kwestii - przekazała prokuratura.

Sekcja zwłok odbędzie się w najbliższych dniach.

Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak

Atak nożownika w Jarosławiu

Do ataku na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu doszło 24 września. 31-letni obywatel Ukrainy zadał nożem liczne ciosy ks. Stanisławowi Zbojnowiczowi, powodując jego śmierć. Usiłował również pozbawić życia Krzysztofa G., ks. Marka Pieńkowskiego, ks. Adriana Mantykiewicza oraz Ewę S. Pokrzywdzeni doznali między innymi ciężkich obrażeń ciała zagrażających życiu. Podejrzany został zatrzymany przez policję na zewnątrz, przed budynkiem kościoła.

Policyjne bariery w miejscu ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak

Biegli rozpoznali u niego ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. 31-latek trafił do aresztu, który - ze względu na stan zdrowia - jest wykonywany w warunkach szpitalnych.

7 października Ihor M. został przesłuchany i usłyszał wtedy zarzut zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Przyznał się w całości do stawianych mu zarzutów. Odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania.

Śledczy podjęli decyzję, że mężczyzna odpowie za pięć odrębnych zbrodni.

Czynności z jego udziałem były możliwe po tym, jak prokurator po raz trzeci powołał biegłych psychiatrów do oceny stanu zdrowia podejrzanego. Poprzednie opinie z września i początku października wskazywały na ostre zaburzenia psychotyczne i brak logicznego kontaktu, co uniemożliwiało udział mężczyzny w procedurach.

Opinia ta dotyczyła jedynie możliwości udziału Ihora M. w czynnościach procesowych, a nie jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów. O jej zbadanie prokuratura wystąpi do biegłych w późniejszym etapie śledztwa.

W ocenie poczytalności Ihora M. w chwili ataku ma pomóc m.in. dokumentacja medyczna dotycząca jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Prokuratura wystąpiła do strony ukraińskiej, w ramach pomocy prawnej, o te dokumenty oraz o przesłuchanie matki Ihora M. w charakterze świadka.

Śledczy zwrócili się również o informacje o jego karalności w Ukrainie. Według prokuratury Ihor M. nie był karany w Polsce.

Badania krwi na obecność substancji psychoaktywnych oraz na zawartość alkoholu we krwi Ihora M. dały wynik negatywny.