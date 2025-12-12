Logo strona główna
Rzeszów

Za tę uprawę może trafić do więzienia na trzy lata

50-latek miał w domu 17 krzewów konopi indyjskich
50-latek miał w piwnicy 17 krzewów konopi indyjskich
Źródło: KPP w Ustrzykach Dolnych 
Do trzech lat więzienia grozi 50-latkowi z gminy Ustrzyki Dolne, który w piwnicy w swoim domu uprawiał konopie indyjskie. Policjanci znaleźli u niego 17 krzewów i sto gramów suszu.

Policjanci z wydziału kryminalnego komendy w Ustrzykach Dolnych ustalili, że mieszkaniec gminy może posiadać zabronione substancje. Aby zweryfikować swoje podejrzenia, pojechali do miejsca jego zamieszkania.

Podczas przeszukania w piwnicy domu należącego do 50-latka znaleźli narkotyki. Odkryli 17 krzewów konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu oraz ponad 100 gramów suszu roślinnego. "Wstępne badania potwierdziły, że jest to marihuana" - przekazała ustrzycka policja.

50-latek miał w domu 17 krzewów konopi indyjskich
50-latek miał w domu 17 krzewów konopi indyjskich
Źródło: KPP w Ustrzykach Dolnych

Usłyszał zarzuty

Mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego usłyszał zarzuty. Opowie za nielegalną uprawę konopi indyjskich i posiadanie środków odurzających. Prokurator zastosował wobec 50-latka policyjny dozór połączony z zakazem opuszczania kraju.

50-latkowi grozi do trzech lat więzienia
50-latkowi grozi do trzech lat więzienia
Źródło: KPP w Ustrzykach Dolnych

Za popełnione przestępstwa grozi mu do trzech lat więzienia.

Policjanci zabezpieczyli krzewy
Policjanci zabezpieczyli krzewy
Źródło: KPP w Ustrzykach Dolnych
Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Ustrzykach Dolnych

NarkotykiPodkarpaciePolicja
