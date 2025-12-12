Za tę uprawę może trafić do więzienia na trzy lata

Policjanci z wydziału kryminalnego komendy w Ustrzykach Dolnych ustalili, że mieszkaniec gminy może posiadać zabronione substancje. Aby zweryfikować swoje podejrzenia, pojechali do miejsca jego zamieszkania.
Podczas przeszukania w piwnicy domu należącego do 50-latka znaleźli narkotyki. Odkryli 17 krzewów konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu oraz ponad 100 gramów suszu roślinnego. "Wstępne badania potwierdziły, że jest to marihuana" - przekazała ustrzycka policja.
Usłyszał zarzuty
Mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego usłyszał zarzuty. Opowie za nielegalną uprawę konopi indyjskich i posiadanie środków odurzających. Prokurator zastosował wobec 50-latka policyjny dozór połączony z zakazem opuszczania kraju.
Za popełnione przestępstwa grozi mu do trzech lat więzienia.
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Ustrzykach Dolnych