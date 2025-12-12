Za tę uprawę może trafić do więzienia na trzy lata

50-latek miał w piwnicy 17 krzewów konopi indyjskich Źródło: KPP w Ustrzykach Dolnych

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z wydziału kryminalnego komendy w Ustrzykach Dolnych ustalili, że mieszkaniec gminy może posiadać zabronione substancje. Aby zweryfikować swoje podejrzenia, pojechali do miejsca jego zamieszkania.

Podczas przeszukania w piwnicy domu należącego do 50-latka znaleźli narkotyki. Odkryli 17 krzewów konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu oraz ponad 100 gramów suszu roślinnego. "Wstępne badania potwierdziły, że jest to marihuana" - przekazała ustrzycka policja.

50-latek miał w domu 17 krzewów konopi indyjskich Źródło: KPP w Ustrzykach Dolnych

Usłyszał zarzuty

Mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego usłyszał zarzuty. Opowie za nielegalną uprawę konopi indyjskich i posiadanie środków odurzających. Prokurator zastosował wobec 50-latka policyjny dozór połączony z zakazem opuszczania kraju.

50-latkowi grozi do trzech lat więzienia Źródło: KPP w Ustrzykach Dolnych

Za popełnione przestępstwa grozi mu do trzech lat więzienia.

Policjanci zabezpieczyli krzewy Źródło: KPP w Ustrzykach Dolnych