Rzeszów

Co się stało z Zygmuntem Korfantym? Szansa na przełom w sprawie po 26 latach

|
Zaginiony Zygmunt Korfanty
Paulina Chrząszcz, wnuczka zaginionego Zygmunta Korfantego
Nowi świadkowie i informacje w sprawie Zygmunta Korfantego z Wydrnej na Podkarpaciu. W tle konflikt z jedną z miejscowych rodzin, w planie przesłuchanie kluczowego świadka. Czy po 26 latach uda się rozwikłać sprawę tajemniczego zaginięcia 51-letniego mężczyzny?
Kluczowe fakty:
  • Zygmunt Korfanty zaginął w marcu 1999 roku. Od tamtego czasu nie kontaktował się z rodziną, ani nie wrócił do miejsca zamieszkania. Nie znaleziono też jego ciała.
  • Nowi świadkowie wskazali, że 51-latek był w konflikcie z jedną z rodzin zamieszkujących Wydrną. To stajnię na ich posesji jedna z kobiet wskazała jako miejsce ukrycia zwłok zaginionego mężczyzny.
  • Śledczy planują przesłuchać jednego z członków rodziny. Czy po ponad ćwierć wieku w sprawie nastąpi przełom? Rodzina zaginionego mężczyzny bardzo na to liczy. - Nie spocznę póki nie odnajdę dziadka - mówi nam jego wnuczka, Paulina Chrząszcz.

To może być przełom w sprawie, która 26 lat czeka na rozwiązanie. Paweł Marcinkowski, szef Prokuratury Rejonowej w Brzozowie w rozmowie z tvn24.pl przekazał, że po przesłuchaniu nowych świadków, w tym także tych wskazanych przez naszą redakcję, w sprawie zaginięcia 51-letniego Zygmunta Korfantego z Wydrnej pojawiły się nowe fakty.

- Z relacji nowych świadków, którzy zostali przesłuchani w tej sprawie wynika, że między zaginionym a jedną z rodzin był intensywny konflikt - powiedział nam prokurator. Dodał, że "kluczowy świadek" został odnaleziony i wezwany do komendy policji w Brzozowie. Ma zostać przesłuchany "w najbliższych dniach".

Prokurator w rozmowie z tvn24.pl potwierdził, że chodzi o rodzinę z Wydrnej, której dom jedna z mieszkanek tej miejscowości wskazała jako miejsce, gdzie mogły zostać ukryte zwłoki Zygmunta Korfantego. Kobieta marcowej emisji programu o zaginięciu 51-latka przypomniała sobie rozmowę z sąsiadką, która opowiedziała jej o znajomym z sąsiedniej wioski - koledze zaginionego. Mężczyzna, szukając go po lasach, zauważył, że w domu gdzie Korfanty często bywał, po jego zaginięciu w stajni wylano beton. - Mówił, że może tam Zygmunta pochowali, zabetonowali - relacjonowała 82-letnia pani Józefa w rozmowie z tvn24.pl.

Dom w lesie i beton w stajni. Zbadają nowy wątek w sprawie zaginięcia sprzed 26 lat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dom w lesie i beton w stajni. Zbadają nowy wątek w sprawie zaginięcia sprzed 26 lat

Martyna Sokołowska

22 lipca miejsce wskazane przez kobietę na zlecenie prokuratury zostało przeszukane przez policjantów z Komendy Głównej Policji z użyciem georadaru. Jak przekazał Tomasz Hałka z policji w Brzozowie, na miejscu nie znaleziono "żadnych śladów mogących świadczyć o przebywaniu tam osób zaginionych czy też obecności ludzkich szczątków". - Obserwowane zmiany w strukturze podłoża miały charakter naturalny i wynikały wyłącznie z procesów geologicznych oraz upływu czasu. Wskazane miejsca zostały dodatkowo sprawdzone fizycznie. Dokonano ich rozkopania, jednak również te czynności nie przyniosły rezultatów potwierdzających pierwotne przypuszczenia - wyjaśnił.

Prokurator Marcinkowski przekazał nam, że na obecną chwilę na wskazanej posesji śledczy nie planują kolejnych działań.

Po zaginięciu Zygmunta Korfantego w stajni wylali beton. Na miejscu georadar
Specjalista z georadarem sprawdza stajnię, potencjalne miejsce ukrycia zwłok
Specjalista z georadarem sprawdza stajnię, potencjalne miejsce ukrycia zwłok
Źródło: Martyna Sokołowska/ tvn24.pl
Sprawdzą miejsce, w którym może znajdować się zaginiony przed laty mężczyzna
Sprawdzą miejsce, w którym może znajdować się zaginiony przed laty mężczyzna
Źródło: Martyna Sokołowska/ tvn24.pl
Działania służb w miejscu potencjalnego ukrycia zwłok
Działania służb w miejscu potencjalnego ukrycia zwłok
Źródło: Martyna Sokołowska/ tvn24.pl
Sprawdzą miejsce, w którym może znajdować się zaginiony przed laty mężczyzna
Sprawdzą miejsce, w którym może znajdować się zaginiony przed laty mężczyzna
Źródło: Martyna Sokołowska/ tvn24.pl
Sprawdzają dom georadarem
Sprawdzają dom georadarem
Źródło: Martyna Sokołowska/ tvn24.pl
Zaginięcie Zygmunta Korfantego. Georadarem sprawdzili stajnię
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zaginięcie Zygmunta Korfantego. Georadarem sprawdzili stajnię

Martyna Sokołowska

"Nie spocznę, póki nie odnajdę dziadka"

Rodzina zaginionego mężczyzny ciągle wierzy w to, że zagadkę jego zaginięcia uda się rozwikłać.

- Choć przychodzą chwile zwątpienia po różnych niepowodzeniach w śledztwie, to wierzę, że sprawa zostanie wyjaśniona. Zbyt dużo osób jest w to zaangażowanych. Myślę, że jakaś siła pcha tę sprawę do przodu. Gdybyśmy mieli tyle pomocnych wyciągniętych dłoni do nas w 1999 roku, to śledztwo już dawno byłoby zamknięte. Nie spocznę póki nie odnajdę dziadka - zapowiada Paulina Chrząszcz.

- Przez ostatnie miesiące o dziadku myślę codziennie. Nie ukrywam, że działania, które są wykonywane aktualnie wokół zaginięcia, nie pozostają bez wpływu na moją psychikę. Od początku z rodziną przypuszczaliśmy, że ktoś mógł się przyczynić do zaginięcia dziadka, w przeciwnym wypadku jego ciało zostałoby odnalezione. Dla mnie ta sprawa ewidentnie ma charakter kryminalny. Gdyby ponad 20 lat temu były możliwości takie jak dziś, myślę, że sprawa zostałaby już dawno wyjaśniona. Zależy mi na odnalezieniu szczątków dziadka, nie szukam zemsty ani sprawiedliwości. Tu już chodzi tylko o to, aby dziadka godnie pochować - dodaje.

poszukiwania
Paulina Chrząszcz, wnuczka zaginionego Zygmunta Korfantego
Zaginiony Zygmunt Korfanty z córką i wnuczką
Zaginiony Zygmunt Korfanty z córką i wnuczką
Źródło: Archiwum prywatne

Przepadł bez śladu

Pierwszy raz o zaginięciu Zygmunta Korfantego pisaliśmy w tvn24.pl w grudniu 2023 roku.

51-letni mężczyzna mieszkał sam w starym drewnianym domu w Wydrnej. Utrzymywał się z dorywczych prac w polu, przy remontach i na budowach.

Dom, w którym mieszkał Zygmunt Korfanty
Dom, w którym mieszkał Zygmunt Korfanty
Źródło: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

Miejscowi pamiętają, że przed zaginięciem najczęściej bywał w domu "za dębiną", czyli za dębowym lasem. Mówią, że odwiedzał panią Marię, która mieszkała tam z nastoletnim synem i dwoma młodszymi braćmi. W domu sporo się piło. Po alkoholu młodszy z braci bywał agresywny, czasem dochodziło do rękoczynów.

Miejscowi podejrzewają, że podczas jednego ze spotkań towarzyskich pomiędzy Zygmuntem Korfantym a którymś z biesiadników doszło do bójki, w wyniku której 51-latek stracił życie, a jego ciało zostało ukryte.

Dom za dębowym lasem, w którym ukryte miały zostać zwłoki Zygmunta Korfantego
Dom za dębowym lasem, w którym ukryte miały zostać zwłoki Zygmunta Korfantego
Źródło: Martyna Sokołowska/tvn24.pl
Gdzie jest Zygmunt Korfanty? Po jego zaginięciu w stajni wylali beton
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gdzie jest Zygmunt Korfanty? Po jego zaginięciu w stajni wylali beton

Martyna Sokołowska

O tym, że Zygmunt Korfanty zaginął, policja dowiedziała się 12 kwietnia 1999 roku od jego córki. Kobieta zgłosiła zaginięcie ojca na posterunku policji w Dydni, ale poszukiwania zaginionego 51-latka ruszyły dopiero, kiedy sprawa trafiła do policji w Brzozowie. W działania zaangażowanych było kilkadziesiąt osób: policjanci, strażacy ochotnicy, leśnicy oraz pracownicy interwencyjni z Urzędu Gminy w Dydni. Przeczesywali tereny między Wydrną a sąsiednimi miejscowościami.

Zygmunt Korfanty przed domem swojej siostry, Marii
Zygmunt Korfanty przed domem swojej siostry, Marii
Źródło: Archiwum rodzinne

Komunikat z wizerunkiem zaginionego rozesłano do wszystkich jednostek policji w kraju. Policja sprawdziła okoliczne szpitale i areszty śledcze w kraju. Informację o zaginięciu mieszkańca Wydrnej podały też lokalne parafie. Wszystko na nic. Po Zygmuncie Korfantym nie było śladu.

Pan Zygmunt wyszedł z domu i zniknął. Były anonimy o "ciele ukrytym w lesie", po 24 latach zgłosił się świadek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pan Zygmunt wyszedł z domu i zniknął. Były anonimy o "ciele ukrytym w lesie", po 24 latach zgłosił się świadek

Tajemnicze anonimy

We wrześniu 1999 roku policja otrzymała anonim, że Zygmunt Korfanty nie żyje, a jego ciało ukryto w lesie. Poszukiwania niczego nie wykazały. 16 grudnia, na wniosek rodziny, wszczęto śledztwo z art. 155 k.k., dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci, lecz po 15 dniach je umorzono z powodu "braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa".

W 2001 roku pojawił się kolejny anonim o rzekomym zabójstwie i ukryciu zwłok, ale i ta informacja nie została potwierdzona. W 2011 roku poszukiwania zakończono. 27 lutego 2015 roku Korfanty został uznany za zmarłego.

W sprawie nie działo się nic aż do 1 listopada 2023 roku, kiedy na cmentarzu do rodziny Zygmunta Korfantego podszedł jego znajomy i oznajmił, że wie, gdzie może znajdować się jego ciało. Wskazał miejsce, które następnie sprawdziła policja. Nie znaleziono jednak żadnych szczątków ani śladów mogących mieć związek z zaginięciem 51-latka.

Apel policji

Zaginiony Zygmunt Korfanty
Zaginiony Zygmunt Korfanty
Źródło: KPP Brzozów

Policja apeluje do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat okoliczności zaginięcia Zygmunta Korfantego lub wiedzą, gdzie znajduje się jego ciało, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brzozowie pod numerem telefonu 510 997 307. Informacje można też przekazywać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Śledczy gwarantują informatorom anonimowość.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Martyna Sokołowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Brzozów

Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Reporterka tvn24.pl
