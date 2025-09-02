Nie zatrzymała się do kontroli, "z wnętrza osobówki wydobywał się mocny zapach alkoholu"

Powiat jasielski Źródło: Google Maps

W Cieklinie policjant wydał kierującej osobowym peugeotem sygnał do zatrzymania się. Jak relacjonuje policja, siedząca za kierownicą kobieta zamiast zatrzymać pojazd, "gwałtownie przyspieszyła, ominęła stojącego funkcjonariusza i zaczęła uciekać".

"Mocny zapach alkoholu" wydobywał się z auta

Funkcjonariusze ruszyli za kobietą. - Kiedy policjanci podbiegli do samochodu, od razu zauważyli, co było powodem ucieczki. Z wnętrza osobówki wydobywał się mocny zapach alkoholu. Badanie alkomatem wskazało w organizmie 42-latki ponad dwa promile - przekazał młodszy aspirant Daniel Lelko z policji w Jaśle.

Kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu Źródło: KPP Jasło

Funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy, a pojazd, którym kierowała, trafił na policyjny parking. Za popełnione przestępstwo i wykroczenie 42-latka odpowie przed sądem.