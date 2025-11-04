Udawała dyplomatkę, aby "omijać kolejki" na granicy

Do zdarzenia doszło w Budomierzu Źródło: Google Earh

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 31 października. Kobieta, podróżująca jako pasażerka samochodu wyjeżdżającego z Polski do Ukrainy, wybrała pas przeznaczony dla dyplomatów. Podczas odprawy przedstawiła ukraiński paszport oraz kartę dyplomatyczną rzekomo wydaną przez Konsulat Bangladeszu w Gruzji.

Fałszywy dokument, którym posłużyła się kobieta Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Podejrzany dokument i tłumaczenia kobiety

Dokument wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy. Między innymi dzięki specjalistycznemu sprzętowi szybko potwierdzono, że karta jest sfałszowana. Ukrainka nie posiadała żadnych innych dokumentów, które potwierdzałyby jej pracę w roli dyplomatki.

Przejście graniczne w Budomierzu Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Jak podała Straż Graniczna, w końcu kobieta przyznała, że fałszywy dokument otrzymała od znajomego z Gruzji, by "omijać kolejki na przejściach granicznych". Cudzoziemkę przesłuchano. W sprawie prowadzone są dalsze czynności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD