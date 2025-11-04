Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Udawała dyplomatkę, aby "omijać kolejki" na granicy

Fałszywy dokument, którym posłużyła się kobieta
Do zdarzenia doszło w Budomierzu
Źródło: Google Earh
Funkcjonariusze Straży Granicznej z przejścia w Budomierzu (Podkarpackie) wykryli fałszywą kartę dyplomatyczną. Posłużyła się nią 47-letnia obywatelka Ukrainy, która - jak podały służby - chciała w ten sposób uniknąć czekania i ominąć kolejkę na granicy.

Do zdarzenia doszło 31 października. Kobieta, podróżująca jako pasażerka samochodu wyjeżdżającego z Polski do Ukrainy, wybrała pas przeznaczony dla dyplomatów. Podczas odprawy przedstawiła ukraiński paszport oraz kartę dyplomatyczną rzekomo wydaną przez Konsulat Bangladeszu w Gruzji.

Fałszywy dokument, którym posłużyła się kobieta
Fałszywy dokument, którym posłużyła się kobieta
Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Podejrzany dokument i tłumaczenia kobiety

Dokument wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy. Między innymi dzięki specjalistycznemu sprzętowi szybko potwierdzono, że karta jest sfałszowana. Ukrainka nie posiadała żadnych innych dokumentów, które potwierdzałyby jej pracę w roli dyplomatki.

Przejście graniczne w Budomierzu
Przejście graniczne w Budomierzu
Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Jak podała Straż Graniczna, w końcu kobieta przyznała, że fałszywy dokument otrzymała od znajomego z Gruzji, by "omijać kolejki na przejściach granicznych". Cudzoziemkę przesłuchano. W sprawie prowadzone są dalsze czynności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Udostępnij:
TAGI:
Straż GranicznaPodkarpacie
Czytaj także:
Pilne
Dymisje na stanowiskach kierowniczych w KOWR. Wiceminister potwierdza
Polska
Las, Finlandia
Drzewa w Europie obumierają. Te szkodniki zagrażają im najbardziej
METEO
F-16 Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych
Kupili 18 myśliwców F-16 "za symboliczną kwotę"
Świat
Kierowca mitsubishi spowodował kolizję
Wyprzedzał slalomem, w końcu rozbił auto. Nagranie
Szczecin
shutterstock_2415003313
"Nie ma za co leczyć". Szpitale ograniczają przyjęcia pacjentów
Piotr Wójcik
W WIEZIENIU BYLEM BOGIEM FALSZYWY KONWOJENT O SKOKU STULECIA_TVN24+-0005
"Byłem przekonany, że będzie mówił z pewnym poczuciem winy. Ale tam są inne emocje"
Polska
imageTitle
Ruszają zapisy na Wings for Life 2026
EUROSPORT
Potrącenie nastolatek w Łasku
Nastolatki potrącone na przejściu dla pieszych
Łódź
bali rusztowanie 16
Ogromna konstrukcja na rajskiej plaży. "To wstyd"
Świat
Śnieg, pierwszy śnieg, jesień
Wir polarny jest silnie zaburzony. Kiedy spadnie śnieg?
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Jedyna taka tenisistka. Świątek musi mieć się na baczności
EUROSPORT
Pasażerka zapłaciła niebotyczną kwotę za kurs taksówką (zdjęcie ilustracyjne)
Wiózł reklamówkę dla "syna" klientki. Po jednym telefonie zadzwonił pod numer 112
Katowice
Więzienie (zdjęcie ilustracyjne)
Osadzeni próbowali uciec z aresztu, przepiłowali kraty w oknie i wyszli na dach
Lublin
Stefan Krajewski
"Są pierwsze ustalenia kontroli". Minister zabiera głos
BIZNES
Zadania domowe są nieobowiązkowe
"Nie jestem autorką tego bubla". Zamieszanie wokół raportu i prac domowych
Polska
Szymon Hołownia
"Antypolityk", który wszedł do polityki. Co zostawia po sobie Szymon Hołownia
Marcin Złotkowski
Zizović miał 44 lata
Usłyszał, jak upadał, pobiegł w jego stronę. Trener o dramacie podczas meczu
EUROSPORT
Kim Dzong Un oddał hołd zmarłemu Kim Jong Namowi
Tworzył reżim 60 lat, był na szczycie. Kim przy jego trumnie
Świat
Kim Kardashian
"Przez to ciągle oblewam testy". Kim Kardashian o studiach prawniczych
Kultura i styl
imageTitle
Nerwowo w Krakowie. Wyleciał z pracy po 24 dniach
EUROSPORT
shutterstock_2311485377
Intensywne loty ciężkich transportowców. Moskwa buduje wojskowy most powietrzny
Świat
Utrudnienia po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na obwodnicy Warszawy
WARSZAWA
Skutki uderzenia tajfunu Kalmaegi w Filipiny
Tajfun Kalmaegi uderzył. Ofiary śmiertelne, rozległe powodzie
METEO
Alaksander Łukaszenko
"Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" dla polskich firm. Dekret Łukaszenki
BIZNES
Mariusz Błaszczak i Karol Nawrocki
Nawrocki i PiS: rząd Tuska chce "cenzury w internecie". O co chodzi z DSA
Michał Istel
Policja odzyskała obrazy znanych artystów
Zniknęły kilka lat temu. Policja odzyskała obrazy Kossaka i Karpińskiego
WARSZAWA
Do pożaru doszło w miejscowości Kaznów-Kolonia
Z domu wydobywał się dym, dzielnicowa ruszyła do akcji. Uratowała zwierzęta
Lublin
Potrącił 12-latka na pasach i odjechał
Potrącił 12-latka i odjechał. Policja pokazuje nagranie i prosi o pomoc
Rzeszów
Bolid zarejestrowany przez kamerę w Luszewie
Kolejny bolid nad Polską. "Niebo zdecydowanie nas rozpieszcza"
METEO
Donald Tusk
Tusk o PiS i rosyjskich oligarchach
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica