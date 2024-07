Śledczy zabezpieczyli kilka rzeczy osobistych matki zaginionego 16-letniego Michała Karasia. Biegli pozyskany z nich materiał genetyczny porównają z DNA mężczyzn o nieustalonej tożsamości, których zwłoki znaleziono po nocy z 19 na 20 sierpnia 2000 roku, kiedy to Michał był widziany po raz ostatni. W ten sposób śledczy chcą sprawdzić, czy wśród zmarłych NN nie ma 16-latka zaginionego przed 24 laty.

W tym celu - jak mówi nam Marcin Kurdziel, naczelnik wydziału śledczego Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, śledczy zabezpieczyli kilka przedmiotów należących do mamy zaginionego 16-latka, w tym m.in. stary płaszcz i futro. - Rodzeństwo Michała nie dysponuje już rzeczami Michała, z których można by zabezpieczyć materiał DNA, ale zachowały się rzeczy jego zmarłej mamy, w tym między innymi płaszcz i futro, którego od śmierci kobiety nikt nie nosił. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że uda się wyekstrahować z niego materiał DNA do dalszych porównawczych badań - powiedział nam prokurator Kurdziel.