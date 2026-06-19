Podkarpackie Samolot koziołkował podczas lądowania Filip Czekała |

Sędziszów Małopolski (Podkarpacie) Źródło wideo: google earth Źródło zdj. gł.: KP PSP Ropczyce

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Do zdarzenia z udziałem małego samolotu doszło około godziny 14 w miejscowości Będziemyśl na Podkarpaciu w gminie Sędziszów Małopolski.

- Samolot rekonstrukcyjny podczas lądowania przekoziołkował - przekazał brygadier Bogusław Drozd, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Ostatecznie maszyna przewróciła się do góry kołami.

Samolot wylądował do góry nogami Źródło zdjęcia: KP PSP Ropczyce

W samolocie znajdował się jedynie pilot, który nie odniósł żadnych obrażeń. Na miejscu pracują trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. - Nie było konieczności wzywania karetki - zaznaczył Drozd.

Działania na miejscu zdarzenia prowadzi policja. - Policjanci ustalili, że w trakcie lotu pilot zauważył, że najpewniej doszło do awarii jednego z silników, w związku z czym podjął próbę lądowania - poinformowała młodsza aspirant Agnieszka Olszowy-Szydło, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. Na skutek tego maszyna osiadła na polu ornym.