Quizy Największe hity Kory i Maanamu Maciej Wacławik |

Kora na scenie Źródło zdj. gł.: Wojtek Szabelski/PAP

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- Wyskakuje na krótko obcięta dziewczyna, która takim dziwnym, kocim krokiem porusza się po scenie - tak Zbigniew Hołdys opisywał na naszej antenie debiutancki występ zespołu Maanam. - Mimo że mieliśmy poetów wspaniałych, piszących teksty, to wystrzał jej, także literacki [...], to był strzał kompletnie z innej planety. Mnie zaczęło bić mocniej serce, bo zobaczyłem, że ktoś wytrychem otworzył drzwi i możemy wbiegać - mówił muzyk. Serce zabiło wówczas mocniej również fanom muzyki, a Maanam i jego charyzmatyczna wokalistka na stałe zapisali się w historii polskiego rocka.

Kora, czyli Olga Sipowicz, zmarła 28 lipca 2018 roku. Piosenkarka, poetka i malarka od kilku lat cierpiała na chorobę nowotworową. Choć to ciągle bardzo bolesne wspomnienie, pozostały po niej jej piosenki. Postanowiliśmy sprawdzić, co z nich jeszcze pamiętamy.