Kto to powiedział? Znany polityk czy bohater serialu?

"Sukcesja"

Obsypany nagrodami serial "Sukcesja" pokazuje bezwzględną, brutalną walkę o władzę i pieniądze. Gdy sędziwy Logan Roy, który twardą ręką zarządza własnym imperium medialnym, musi przekazać je następcy, potencjalni spadkobiercy nie przebierają w środkach. Możliwe stają się najokrutniejsze strategie i najbardziej egzotyczne sojusze.

Bohaterowie serialu "Sukcesja" często wypowiadali się na temat wojny, pokoju, sprawiedliwości - ich uwagi mogłyby się odnosić zarówno do wielkiej korporacji, jak i do państwa. Odpowiedz na kilka pytań i sprawdź, czy umiesz stwierdzić, które zdania padły z ust kogoś z rodziny Royów, a które - znanych polityków.