Quizy Dlaczego czerwiec jest Miesiącem Dumy osób LGBT+? Oprac. Ewa Żebrowska |

Spór o określenie "małżonek pierwszy" i "małżonek drugi". Komentarze polityków i aktywistów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Pride Month, czyli Miesiąc Dumy osób LGBT+ obchodzony jest przez cały czerwiec na całym świecie. W tym czasie organizowane są liczne wydarzenia promujące równość, takie jak festiwale, marsze i parady, koncerty czy prelekcje.

Tęcza pojawia się nie tylko na niebie, ale też w oknach, w sieci, na ulicach. Ale symboli związanych ze społecznością LGBT+ jest więcej, podobnie jak powiązań w popkulturze. Czy znasz je wszystkie?

Przy tym quizie nie mów sobie "dość". Czy jesteś fanem Agnieszki Chylińskiej? Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa. Sprawdź swoją wiedzę w quizie On naprawdę to udostępnił? Sprawdź, czy nie dasz się złapać na fake newsy

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