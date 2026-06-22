Dlaczego czerwiec jest Miesiącem Dumy osób LGBT+?
Pride Month, czyli Miesiąc Dumy osób LGBT+ obchodzony jest przez cały czerwiec na całym świecie. W tym czasie organizowane są liczne wydarzenia promujące równość, takie jak festiwale, marsze i parady, koncerty czy prelekcje.
Tęcza pojawia się nie tylko na niebie, ale też w oknach, w sieci, na ulicach. Ale symboli związanych ze społecznością LGBT+ jest więcej, podobnie jak powiązań w popkulturze. Czy znasz je wszystkie?
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Źródło: tvn24.pl