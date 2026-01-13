2016challenge. Ile pamiętasz z 2016 roku? Sprawdź w naszym quizie

Czasem strasznie, czasem zabawnie. Zawsze ciekawie. Rok w obiektywach Reporterów 24 Źródło: Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak wynika z danych TikToka, w ubiegłym tygodniu wyszukiwania frazy "2016" wzrosły o 452 procent - pisze BBC. Aplikacja ma też specjalny filtr z tej okazji, który nadaje zdjęciom i filmom różowawy kolor - podobnie przerabialiśmy swoje zdjęcia na Instagramie 10 lat temu. Teraz na tej samej aplikacji króluje hasztag #2016challenge, pod którym wrzucane są zdjęcia z tego roku.

Do łask powraca też popkultura tamtych czasów, a w jej ramach - muzyka. W Spotify zainteresowanie playlistami z "2016" w nazwie wzrosło o 71 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym - podaje BBC. Na listy przebojów wracają też hity z tamtych lat - przykładowo "Lush Life" Zary Larsson, która będzie też gwiazdą europejskich festiwali w tym roku. Jest ona królową przesadzonego stylu i mocnego, kolorowego makijażu rodem z lat 2000.

Rok 2016 wspominany jest przez wielu jako beztroski i łatwiejszy. W mediach społecznościowych bez skrępowania postowaliśmy wtedy zdjęcia jedzenia i nie były one tak sprofesjonalizowane i poddane algorytmom jak dziś. Nie istniały też karuzele i rolki. Mniej więcej w tym okresie dużo osób z pokolenia millenialsów i zetek przeżywało ważne momenty w swoim życiu i odkrywało świat. Teraz zaniepokojeni o przyszłość chętnie poddajemy się nostalgii i zastanawiamy się nad tym, jak się zmieniliśmy przez ostatnie 10 lat.

2016 to również rok wielu wydarzeń z zakresu polityki, rozrywki, czy sportu. Jak dobrze je pamiętasz?