Czas na natychmiastową wymianę kandydata? Biden, owszem, wysłucha, ale to człowiek uparty

To nie była sytuacja, w której prezydent, będący przy okazji kandydatem na kolejną kadencję, siada przed dziennikarzami, kamerą i rodakami, by bronić swoich dokonań i zapewniać, że ma lepsze pomysły na przyszłość Ameryki niż jego rywal.

To skutek tego, jak fatalnie poszło mu 27 czerwca w debacie przeciwko Donaldowi Trumpowi. Tak źle, że niemal od razu pojawiły się opinie, że czas na natychmiastową wymianę kandydata - cytowali je choćby eksperci i komentatorzy w stacji CNN, która debatę nadała. Bardzo przychylny prezydentowi komentator Van Jones niemal ze łzami w oczach opiniował to, co właśnie obejrzał. Niezwykle ceniony i rzetelny dziennikarz John King cytował swoje źródła w Partii Demokratycznej. I źródła te mówiły o panice w ugrupowaniu, o tym, że ludzie nie wierzyli, w to, co właśnie zobaczyli.