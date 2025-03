Izba wyraża zgodę i dziś Grenlandczycy idą głosować. Uprawnionych do głosowania jest ponad 41 tysięcy z 56 tysięcy mieszkańców wyspy. To mniej więcej tyle, ile zamieszkuje Mikołów, Zduńską Wolę czy Sieradz.

Tydzień temu, w pierwszym oficjalnym wystąpieniu przed Kongresem, Trump znów poruszył wątek "zielonej wyspy". - Mam przesłanie dla cudownych ludzi z Grenlandii. Bardzo mocno popieram wasze prawo do określenia waszej własnej przyszłości, a jeżeli tak zdecydujecie, to przyjmiemy was do Stanów Zjednoczonych Ameryki - mówił.