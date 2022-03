Człowiek zero-jedynkowy. "Da" to "tak", "niet" to "nie", po prostu. Bił w Polsce, broni Ukrainy

Gdy w ringu walczył Witalij, gdzieś niedaleko stał młodszy o pięć lat Władimir. I odwrotnie. Szedł bić się Wołodia, z jego narożnika groźnie spoglądał Witek. Spojrzenie zabójcy, pewny siebie, z głową lekko w górze, wszystkie mięśnie wyprostowane. Nie tylko doradzał bratu, ale rywalom dawał czytelny znak: spróbujecie z młodym nieczystych zagrań, to ze mną będziecie mieli do czynienia.

Dziś od boksu są daleko, zakończyli kariery, ale znów walczą. I znów - a jakże - razem. O Ukrainę. Pierwszego dnia rosyjskiej inwazji to oni stanęli przed kamerą i dodawali otuchy rodakom, ale też apelowali do Zachodu o pobudkę i pomoc.

Władimir dodał: - Ta bezsensowna wojna nie będzie miała zwycięzców, ale przegranych. Musimy pozostać zjednoczeni przeciwko tej agresji rosyjskiej. Może ona dojść i do waszego domu, w Europie i na całym świecie. Nie pozwólmy na to.

"Twardziel, stanowczy twardziel"

- Znam ich od kilkunastu lat. Bracia fizycznie są bardzo podobni, ale jeśli chodzi o charakter i przysłowiowe jaja, to Witalij i Władimir są jak dwa różne światy. Jeden i drugi są wielcy, ale Witalij poza fizycznością ma coś jeszcze. To twardziel, stanowczy twardziel. "Da" to "tak", "niet" to "nie", po prostu. Człowiek zero-jedynkowy. Kijów ma szczęście, że doczekał się kogoś takiego - mówi Andrzej Wasilewski, promotor boksu.