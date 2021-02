Ryszard Petru: memy zniknęły, jak wyszedłem z polityki

O Grzegorzu Schetynie mówi, że rozmawia tylko po to, by oszukać swojego rozmówcę. O Katarzynie Lubnauer, że oszukała go z niskich pobudek. O Jarosławie Kaczyńskim, że żaden z niego biznesmen, ale oszust. Za te ostatnie słowa sąd nakazał mu już przeprosiny, na razie nieprawomocnie. Ryszard Petru w rozmowie z Arletą Zalewską i Krzysztofem Skórzyńskim wyjaśnia, jak mu się żyje bez polityki.