Kto "meblował" polski Kościół?

Czym jest "purpurowa sieć" z tytułu najnowszego reportażu Marcina Gutowskiego? - To sieć znajomości, sieć towarzyskich, zawodowych i instytucjonalnych powiązań polskich hierarchów, którzy - jak mówią nasi rozmówcy - przez kilkadziesiąt lat meblowali polski Kościół i doprowadzili go do dzisiejszego stanu - wyjaśniał autor na antenie TVN24. To stan "niespotykanego dotąd dygotu, kryzysu", dodał, zwracając uwagę, że zaledwie w ciągu ostatniego roku aż 11 polskich biskupów zostało ukaranych przez Watykan za to, że dopuszczali się bądź ukrywali nadużycia seksualne w Kościele.