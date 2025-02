Końcówka pontyfikatu i oczekiwanie na nowe

Katolicki (i nie tylko) świat na ponad tydzień wstrzymał oddech. Informacje z Watykanu stawiały z całą mocą pytanie, czy nie są to już ostatnie dni życia Franciszka. I choć ostatecznie lekarzom udało się opanować zakażenie nerek i obustronne zapalenie płuc, to większość watykanistów podkreśla, że to ostatnia prosta tego pontyfikatu. A to stawia pytanie o następcę - pisze dla tvn24.pl filozof, publicysta i działacz katolicki Tomasz P. Terlikowski.