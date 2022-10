Mięso? Tylko na plebanii. Czy mama źle jada?

To już nie jest łatwe zrobić herbatę. Czajnik jest ciężki, a dłoń drży, nawet kiedy do szklanki sypie łyżeczkę liściastej.

Rocznik 1933, całe zawodowe życie spędziła w kuchni. Gotowała trochę w szkolnych stołówkach, trochę w pracowniczych, najdłużej w miejskich zakładach bawełnianych. Mówili jej, że robi dobre zupy. One dają szerokie pole do popisu dla wyobraźni, kiedy niewiele więcej jest. Że czasy zup gotowanych z wyobraźni wrócą, Stanisława nie myślała. Na szczęście po wodziankach i mlecznej z lanymi kluskami przyszedł moment na warzywa i mięso. I w pracy, i w domu, ale w domu to same najlepsze: pomidorowa z makaronem z czterech jaj, gęsta od śmietany, rosół, co kilka godzin na gazie dochodził, z lubczykiem i żółtymi okami tłuszczu, krupnik na żeberkach. Dla Stefana i wnuczków.