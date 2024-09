Najpierw zobaczył płaczących sąsiadów, potem swój dom. I też się popłakał

Kto ma teraz w zasięgu wzroku swoją kuchnię, niech zerknie na wysokość trzeciej szuflady od dołu. To mniej więcej 80 centymetrów od podłogi. - Tyle wody było w naszej kuchni - mówi Jacek, mieszkaniec ulicy Wiosennej w Nysie.

Przed powodzią, która w niedzielę wdarła się do miasta, uciekł z żoną i dwójką małych dzieci do przyjaciół. Ich dom stoi przy drodze wyjazdowej na Wrocław. Tu jeszcze jest sucho.

Jacek: - Ale nie wiemy, co będzie.

Jacek: - Jesteśmy gotowi, by uciekać przed wodą jeszcze dalej.

Zapora domowej roboty

Jacek: - Nie rozmawialiśmy na ten temat, nie wiedzieliśmy, że to zagrożenie jest tak poważne. Myśleliśmy, że jeśli woda przyjdzie, to może trochę wleci do garażu.