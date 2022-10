Czy można umrzeć bez przyczyny? Można. 16-letni Mikołaj tak umarł

- Badania toksykologiczne wykluczyły, żeby zmarły miał w organizmie substancję, która mogłaby doprowadzić do zgonu. Szczegółowa sekcja zwłok wykluczyła chorobę, która mogła być przyczyną śmierci - tak Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej podsumowywał śledztwo prowadzone przez ponad dwa lata.

Gdy nie wiadomo, co wpisać

Naciskam dzwonek do bramy przed domem jednorodzinnym na przedmieściu. W głośniku odzywa się męski głos. Głośnik jest uszkodzony, niewiele rozumiem. Szybko informuję, kim jestem i dlaczego przyjechałem. Proszę o rozmowę.

- Miał piętnaście lat, a był mojej postury, wie pan? - mówi o synu. Twierdzi, że w chwili znalezienia syna miał wyobrażenie na temat tego, co się stało.

- Zna pan sprawę tego piłkarza z duńskiej reprezentacji [Christian Eriksen - red.], który zasłabł na meczu? No to z Mikołajem, moim zdaniem, było tak samo. Wziął rower, pojechał na stawy Stefańskiego w Łodzi, a potem szybko chciał wrócić do domu. Serce nie wytrzymało - mówi.