Leśnicy chcą chronić drzewa pośrodku jeziora. "Cyrk, farsa"

W Lasach Państwowych powstała mapa, która ma wskazywać nowe tereny wyznaczone do ochrony. To między innymi jeziora, tereny bagienne oraz istniejące już rezerwaty.

Mapa pokazuje nie tylko obszary lasów zaproponowane do ochrony. To mapa obrazująca sedno sporu, który toczy się od kwietnia.

Taki zapis wydaje się jasny i oczywisty. Ale to tylko pozór. Stało się to wyraźnie widoczne podczas trwania Ogólnopolskiej Narady o Lasach, którą można nazwać ekologicznym "okrągłym stołem". Uczestnicy narady spotkali się po raz pierwszy w kwietniu tego roku, a pod koniec listopada po raz drugi. W międzyczasie trwały intensywne prace, pisano raporty, przygotowywano rozwiązania legislacyjne. Wszystko po, to by wypracować strategię postępowania z polskimi lasami. Oczywiście, mając na uwadze polityczne zobowiązanie - "wyłączenie dwudziestu procent obszarów lasów z wycinek".