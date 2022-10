Mamy nagranie z inauguracji Akademii PiS. Kaczyński: Wałęsa jest dowodem na istnienie Boga

"Spory z czasów III RP"

- Zanim III Rzeczypospolita powstała, to był ten krótki okres, nazwijmy go - przygotowawczym, bo zmiany następowały w całej tej sferze, w której była także Polska, ale w Polsce była inna sytuacja niż gdzie indziej. Mianowicie istniała jakoś tam zorganizowana - chociaż osłabiona bardzo w porównaniu do okresu '80-'81 czy nawet '80-'82, można to jeszcze przedłużyć do '83 roku, opozycja. I były spory wewnątrz władzy, mniej znane, bardziej dyskretne, ale były. I były spory wewnątrz opozycji - mówi Jarosław Kaczyński.