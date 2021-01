"Polska uwierzyła w obietnice, w które wierzyć nie wolno"

O zatrzymaniu Zhihui Li na warszawskim lotnisku, osadzeniu go w celi aresztu na warszawskiej Białołęce i o procesach, w których sądy stwierdziły prawną dopuszczalność ekstradycji Li do Chin, obszernie pisaliśmy na tvn24.pl na początku stycznia.

Polski sąd prawomocnie zgodził się na ekstradycję w sierpniu ubiegłego roku. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy, że obrona niedostatecznie dowiodła, iż w Chinach może dojść do naruszenia praw Zhihui Li. Sąd uznał, że samo praktykowanie przez niego Falun Gong nie może automatycznie wykluczać ścigania go przez chiński wymiar sprawiedliwości.

Zagrożenie

Zajmuje się ona badaniem przestrzegania praw człowieka w Azji, przede wszystkim w Chinach. Robi to zdalnie, z Europy. Dahlin wcześniej pracował na terenie Państwa Środka, co - jak opowiada - skończyło się 23-dniowym pobytem w celi w ramach systemu RSDL (z ang. Residential Surveillance at a Designated Location – nadzór w wyznaczonym miejscu), który obejmuje osoby podejrzane o zagrażanie bezpieczeństwu państwa.