„Może to właśnie tej niewidzialnej ręki algorytmów rządzący w Polsce obawiają się najbardziej”

Ambasador USA w Warszawie Tom Rose grozi Polsce "konsekwencjami", jeśli ta wprowadzi podatek cyfrowy. Czy rząd Donalda Tuska ugnie się przed administracją Trumpa, tak jak w 2019 r. zrobił to rząd Mateusza Morawieckiego? – W oczekiwaniu, że najbogatsze firmy zapłacą uczciwy podatek, naprawdę nie ma nic kontrowersyjnego. Wicepremier Gawkowski wypowiedział na głos to, co wielu myśli, tylko nie ma odwagi powiedzieć – mówi Katarzyna Szymielewicz, prawniczka i prezeska Fundacji Panoptykon.