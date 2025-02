Dotarliśmy do aktu oskarżenia w sprawie księdza Michała Olszewskiego i Funduszu Sprawiedliwości

4 lutego 2025 roku Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwszy akt oskarżenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości . Oskarżonych jest w nim sześć osób:

Większość zarzutów wobec powyższej szóstki dotyczy dotacji, którą Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało w 2020 roku Fundacji Profeto, która za prawie 100 mln zł miała wybudować i prowadzić centrum pomocy zwane Archipelagiem. Większość poczynionych przez prokuraturę ustaleń opisaliśmy we wspólnych dziennikarskich śledztwach na przestrzeni 2024 roku.

Co ciekawe, choć w sprawie wielokrotnie pojawia się nazwisko Zbigniewa Ziobry, to nie został on przesłuchany w tym śledztwie nawet jako świadek. Zapytaliśmy prokuraturę dlaczego.