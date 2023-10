Inwestowanie w psychiatrię jest "politycznie nierentowne"

Podczas konferencji prasowej w Berlinie Philibert zwrócił uwagę, że Adamant może sprawiać wrażenie utopii, ale nią z pewnością nie jest. Faktycznie to, jak funkcjonuje ta placówka, niewiele wspólnego ma z tym, że francuska psychiatria - podobnie jak polska - jest w opłakanym stanie. Ale to nie jest film o systemowych zaniechaniach w pomocy psychiatrycznej. To opowieść o zacieraniu granic, a Philibert robi to w sposób wyjątkowy. Podobnie jak w przypadku "Być i mieć" (2002 r.) czy "Każdej małej rzeczy", dokument "Adamant" ogląda się jak film fabularny. W paryskiej placówce zacierają się również granice między pacjentami a pracownikami medycznymi, opiekunami. Nie ma żadnych szpitalnych fartuchów czy innych form rozróżnienia, kto jest kim. Codzienny rytm funkcjonowania placówki, łącznie z pokładową kawiarnią, w dużej mierze zależy od samych pacjentów. A i ci zostali przedstawieni w wyjątkowy sposób, bo nie dowiadujemy się wprost o ich chorobach czy zaburzeniach. W ten sposób Philibert pokazuje zwykłą, czasem ignorowaną ludzką potrzebę bycia dostrzeżonym, wysłuchanym i szanowanym. A przy okazji pokazał, jak wielka siła drzemie w ludzkiej kreatywności i potrzebie wyrażania siebie.