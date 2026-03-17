Ponad 60 kilogramów narkotyków w pustostanie

Do zdarzenia doszło w powiecie złotowskim

Złotowscy policjanci, przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Złotowie, zajmowali się tą sprawą od wielu miesięcy.

- Analizowali i weryfikowali powiązania osobowe, sposób działania, kanały dystrybucji nielegalnych substancji i gromadzili materiał dowodowy - wymienia starszy aspirant Damian Pachuc, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.

9 marca policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który na terenie pustego budynku w gminie Złotów przechowywał narkotyki.

32 kilogramy mefedronu, tysiące tabletek

Policjanci podczas przeszukania budynku znaleźli blisko 62 kilogramy różnego rodzaju narkotyków, w tym niespełna 32 kilogramy mefedronu, prawie 26 kilogramów amfetaminy i blisko cztery kilogramy MDMA. Do tego prawie 3500 tabletek ecstasy, 390 gum i lizaków z zawartością amfetaminy i MDMA oraz ponad 11 tysięcy sztuk tabletek o działaniu psychotropowym oraz na potencję.

W sumie zabezpieczono blisko 62 kilogramy narkotyków Źródło: KPP Złotów

- Ilość i różnorodność zabezpieczonych środków oraz sposób ich zapakowania, wskazuje, że zatrzymany mężczyzna był prawdopodobnie członkiem zorganizowanej grupy przestępczej i uczestniczył w obrocie substancjami psychotropowymi oraz lekami, wykonując czynności na zlecenie innych osób - tłumaczy Pachuc.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Złotowie.

- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu następujące zarzuty: o przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, to jest posiadania znacznych ilości środków psychotropowych oraz o przestępstwo z ustawy prawo farmaceutyczne, to jest posiadania w celu wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych niedopuszczonych do sprzedaży na terenie Polski. Za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - wymienia Pachuc.

Mężczyzna został zatrzymany Źródło: KPP Złotów

Sąd Rejonowy w Złotowie przychylił się do wniosku policji i prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

