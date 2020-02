Pracownica banku miała przeczucie, policjant sokole oko. Uchronili 81-latkę przed utratą 100 tysięcy złotych

Zadzwonił do 81-latki z Zielonej Góry (woj. lubuskie) i powiedział, że jest policjantem, a jej pieniądze w banku chcą przejąć oszuści. Tak 19-latek z województwa podkarpackiego nakłonił kobietę do wypłaty wszystkich oszczędności i przekazania rzekomemu policjantowi. Prawie mu się udało.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. To wtedy do jednego z banków w Zielonej Górze przyszła 81-latka. Poprosiła o wypłatę 100 tys. zł. Po rozmowie z seniorką obsługująca ją pracownica banku powiadomiła policję, że może chodzić o oszustwo. Wstrzymała również wypłatę.

Wypatrzył go w tłumie

- Młody mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Decyzją sądu na trzy miesiące trafił do aresztu. Grozi mu kara od sześciu miesięcy do nawet ośmiu lat pozbawienia wolności. Policjanci sprawdzają, czy 19-latek nie ma na swoim koncie innych podobnych przestępstw – powiedziała Stanisławska. Funkcjonariusze apelują do seniorów o zachowanie rozsądku i rozwagi w kontaktach z osobami, co do których nie mamy stuprocentowej pewności, że mają wobec nas czyste intencje.