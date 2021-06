Zderzyły się trzy samochody, korek na S3 ma kilkanaście kilometrów

Niespokojny poranek na S3. Z informacji przekazanych przez dyżurnego lubuskiej straży pożarnej wynika, że około godziny 9, na 98. kilometrze trasy zderzyły się dwa auta osobowe i pojazd dostawczy. Do zdarzenia doszło na odcinku między węzłami Gorzów-Południe a Skwierzyna-Zachód.

Na miejsce zostały wysłane cztery zastępy straży pożarnej, policja, pogotowie i śmigłowiec LPR. Łącznie obrażenia odniosły cztery osoby. Najciężej poszkodowana była 70-latka, która została już zabrana śmigłowcem do szpitala. Trzy pozostałe osoby to dzieci. Załogi karetek zabrały je na badania. Oprócz tego zderzenia doszło również do niegroźnej kolizji.