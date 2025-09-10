Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

W zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęli dwaj kolejarze. Sąd uchylił wyrok

Zdarzenie ciężarówki z pociągiem w miejscowości Budzyń
Zapadł wyrok ws. kierowcy ciężarówki, który doprowadził do katastrofy na przejeździe kolejowym. Zginęły 2 osoby
Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN
Wjechał ciężarówką wyładowaną blachą na przejazd kolejowy, wprost pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku w Budzyniu (Wielkopolska) zginęli dwaj kolejarze. Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił we wtorek wyrok sądu pierwszej instancji. Powodem był udział w składzie sądu neosędziego.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

Sprawa dotyczy wypadku z 10 stycznia 2024 roku na przejeździe kolejowo-drogowym w Budzyniu. Wyładowana blachą ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Kołobrzeg - Poznań. W wyniku zderzenia doszło do zmiażdżenia kabiny maszynisty i do częściowego wykolejenia pociągu. Obrażenia odniosła obsługa pociągu i pasażerowie. Na miejscu zdarzenia zmarł jeden z kolejarzy, a kilka tygodni później w szpitalu prowadzący pociąg maszynista. Kierowcę ciężarówki Bartosza Ż. prokuratura oskarżyła o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której śmierć poniosły dwie osoby. W marcu tego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę czterech lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł także pięcioletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i obciążył go kosztami sądowymi. Apelację od tego wyroku do sądu drugiej instancji skierował obrońca oskarżonego, wskazując m.in. na błędy w ustaleniach faktycznych poczynionych przez sąd I instancji i rażącą niewspółmierność kary wymierzonej oskarżonemu.

Zdarzenie ciężarówki z pociągiem w miejscowości Budzyń
Zdarzenie ciężarówki z pociągiem w miejscowości Budzyń

W składzie orzekającym neosędzia

We wtorek sprawę rozpoznał Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Sędzia Henryk Komisarski poinformował na rozprawie, że sąd postanowił na podstawie art. 436 Kodeksu postępowania karnego ograniczyć rozpoznanie środka odwoławczego do podlegającego uwzględnieniu z urzędu uchybienia związanego z ewentualną bezwzględną przyczyną odwoławczą określoną w art. 439 par. 1 pkt 2 k.p.k., tj. kwestii należytej obsady sądu. Sędzia zwrócił uwagę, że w składzie orzekającym w sądzie pierwszej instancji i zarazem przewodniczącym składu był sędzia Robert Grześ powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu na wniosek obecnie ukształtowanej KRS, której skład w tzw. części sędziowskiej "budzi wątpliwości natury konstytucyjnej". - Nadto, w okresie sprawowania urzędu przez Zjednoczoną Prawicę zachowania pana sędziego Roberta Grzesia mogą rodzić wątpliwości co do jego zbyt daleko idącego powiązania z władzą wykonawczą - zaznaczył sędzia. Poinformował też, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu już wcześniej w trzech sprawach uznał, że udział sędziego Grzesia w składach orzekających skutkuje bezwzględną przyczyną odwoławczą. W mowach końcowych prokurator Aleksandra Polimirska z Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu nie odniosła się do kwestii bezwzględnej przesłanki odwoławczej, pozostawiając ją do uznania sądu. Na pytanie sędziego oświadczyła, że "nie może się wypowiadać w kwestii tego, czy skład sądu pierwszej instancji był prawidłowo obsadzony". Obrońca oskarżonego adwokat Krzysztof Wyrwa zaznaczył z kolei, że w swojej apelacji z uwagi m.in. na szacunek dla sądu nie wskazywał na tę kwestię, licząc na to, że sąd odwoławczy rozważy ją z urzędu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tragiczny wypadek, pędzący pociąg uderzył w autokar. Nagranie

Tragiczny wypadek, pędzący pociąg uderzył w autokar. Nagranie

Świat
Pociąg uderzył w piętrowy autobus. Wielu zabitych i rannych

Pociąg uderzył w piętrowy autobus. Wielu zabitych i rannych

Świat

Sąd uchylił wyrok. Powód: neosędzia w składzie

Po naradzie sąd apelacyjny wydał wyrok w tej sprawie i zdecydował o uchyleniu orzeczenia sądu pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sędzia Henryk Komisarski podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że sąd odwoławczy ma obowiązek wziąć pod uwagę z urzędu wszelkie uchybienia, które określone są mianem tzw. bezwzględnych przyczyn odwoławczych, ponieważ stwierdzenie takiej przesłanki skutkuje uchyleniem zaskarżonego wyroku. Jedną z bezwzględnych przyczyn odwoławczych jest właśnie uchybienie polegające na stwierdzeniu nienależytej obsady sądu I instancji. - Ta nienależna obsada sądu pierwszej instancji ma miejsce między innymi wtedy, kiedy w składzie orzekającym bierze udział sędzia niespełniający standardu bezstronności i niezależności. Zgodnie bowiem z artykułem 45 konstytucji każda strona ma prawo do bezstronnego i niezależnego sądu. Ta również reguła wynika z wiążącego nas artykułu 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem, a w szczególności uchwałą Sądu Najwyższego i to połączonych trzech Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 roku, w sytuacji, gdy w składzie bierze udział sędzia powołany do pełnienia urzędu na wniosek obecnie ukształtowanej KRS, to mamy do czynienia z bezwzględną przyczyną odwoławczą - tłumaczył sędzia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nie ustąpił pierwszeństwa", zderzył się z autobusem. Są ranni

"Nie ustąpił pierwszeństwa", zderzył się z autobusem. Są ranni

Katowice
Nie zatrzymał się przed przejazdem, "wjechał wprost pod jadący pociąg"

Nie zatrzymał się przed przejazdem, "wjechał wprost pod jadący pociąg"

Olsztyn

"Nagle kariera pana sędziego bardzo przyspieszyła"

Jak tłumaczył sędzia Komisarski, oczywiście sam fakt, że sędzia został powołany na wniosek ukształtowanej obecnej KRS, nie rodzi automatycznie tej bezwzględnej przyczyny odwoławczej, natomiast sąd odwoławczy ma obowiązek sprawdzić, czy w konkretnej sprawie, której taki sędzia orzeka, spełnia on standard bezstronności i niezależności. - Sąd apelacyjny takiego testu w tej sprawie dokonał (…) Jednoznacznie chciałbym powiedzieć, że nie jest to komfortowe dla sądu apelacyjnego, by tak było. Niestety w ostatnich latach mamy problem z należytą obsadą sądu, a w szczególności w związku z udziałem w powołaniach sędziów obecnie ukształtowanej KRS, której skład w części sędziowskiej nie jest uznawany za zgodny z konstytucją, a konkretnie z art. 187 konstytucji. Przyjmuje się bowiem, i te poglądy sąd apelacyjny w tym składzie w pełni akceptuje, że obecnie ukształtowana KRS nie jest KRS w rozumieniu konstytucji - zaznaczył sędzia. Wskazał jednocześnie, że sędzia Robert Grześ - przewodniczący składu orzekającego w sądzie pierwszej instancji - przez wiele lat orzekał w sądzie rejonowym. - Analizując pracę pana sędziego, nie można dostrzec, aby do momentu, w którym jego kariera przyspieszyła, czyli gdzieś tak od połowy 2018 roku, wyróżniał się on w swojej pracy szczególnie pozytywnie. A wszelkie awanse powinny być poparte pracą wyróżniającą się, nie typową, nie taką, która na nic nadzwyczajnego w pracy sędziego nie wskazuje - mówił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co dalej z neo-KRS? Są "dwa scenariusze"

Co dalej z neo-KRS? Są "dwa scenariusze"

Polska
"Nie jest jeszcze za późno, żeby dokonać samorozwiązania". Minister apeluje do neo-KRS

"Nie jest jeszcze za późno, żeby dokonać samorozwiązania". Minister apeluje do neo-KRS

Polska

Dodał, że praca sędziego Grzesia "nie wskazywała na to, aby jego kariera miałaby znacząco przyspieszyć, ale tak się stało, kiedy jeszcze władzę sprawowała Zjednoczona Prawica. Nagle kariera pana sędziego bardzo przyspieszyła”. Przypomniał, że sędzia Grześ został m.in. sędzią dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu jako sędzia sądu rejonowego, został pełnomocnikiem do wdrożenia systemów teleinformatycznych, był powoływany do określonych komisji egzaminacyjnych, został wiceprezesem sądu rejonowego w Poznaniu, a następnie uzyskał powołanie do dopełnienia urzędu na stanowisku sędziego poznańskiego sądu okręgowego. - Co też ważne i miało istotne znaczenie dla tego rozstrzygnięcia, pan sędzia podpisywał listy poparcia dla osób, które zostały ostatecznie powołane do KRS, właśnie tejże KRS, która nie spełnia wymogu konstytucyjnego. Te osoby przecież, które zostały powołane do KRS, m.in. uczestniczyły, uczestniczą w procesie powołania sędziów czy to na stanowiska sędziów rejonowych, czy też sędziów okręgowych, apelacyjnych, nawet SN, czyli biorą udział w procesie nominacyjnym - wskazał sędzia. Dodał, że mając na uwadze przebieg kariery sędziego Roberta Grzesia, "jego awanse budzą wątpliwości merytoryczne". - Dlatego też sąd apelacyjny doszedł do przekonania, że branie udziału przez pana sędziego w rozpoznaniu tej sprawy wskazuje na to, że sąd był nienależycie obsadzony, co skutkowało uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania - podsumował sędzia Komisarski.

Rosyjskie drony, działania służb, reakcje władz i światowych przywódców. Wydanie specjalne w TVN24
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony, działania służb, reakcje władz i światowych przywódców. Wydanie specjalne w TVN24

Na żywo

Autorka/Autor: aa

Źródło: PAP, tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wyroki sądowe w PolsceKolejSprawy sądowe w PolsceWielkopolska
Czytaj także:
Mark Rutte
Szef NATO: mój komunikat do Putina jest jasny
Świat
Francja. Protest "Blokujmy wszystko" w Montpellier
Protesty we Francji. Zatrzymano prawie 200 osób
Świat
imageTitle
Kalinska o zalotach znanego tenisisty. "Pisał do wszystkich"
EUROSPORT
shutterstock_2279097273
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o dronach nad Polską?
Justyna Suchecka
shutterstock_2518209177
Zakaz mediów społecznościowych. "Teraz nadszedł czas"
BIZNES
Pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Próbował zgubić mundurowych w lesie
Najpierw uciekał autem, później próbował pieszo. Uzbierał ponad 70 punktów karnych
Trójmiasto
imageTitle
Jego dobra zmiana nie pomogła. "Jest frustracja"
EUROSPORT
shutterstock_2371508757
"Nerwowa reakcja" na warszawskiej giełdzie
BIZNES
Dron znaleziony pod Opocznem
Kolejny odnaleziony dron. Namierzyli już osiem i pocisk "niewiadomego pochodzenia"
Lublin
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę
WARSZAWA
Mark Rutte
Szef NATO: mój komunikat do Putina jest jasny
RELACJA
Po pościgu zatrzymano cztery osoby
Usłyszał dźwięk ciętej blachy, wezwał policję. Chwilę później ruszył pościg
Lubuskie
Ocean Atlantycki (okolice Portoryko)
Zaskakująca cisza na Atlantyku
METEO
Orlen, wagony
Pożar wagonów z gazem należącym do Orlenu
Świat
imageTitle
"Barcelona nie dotrzymuje obietnicy". Mecz musi zagrać na malutkim stadionie
EUROSPORT
Skrajnie niebezpieczna sytuacja na drodze pod Bydgoszczą
Jechał samochodem po ścieżce rowerowej. 21-latek z zarzutami
Kujawsko-Pomorskie
Rosyjskie drony
Tak wygląda masowa produkcja śmiercionośnych dronów w Rosji
Świat
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Próbował powstrzymać złodzieja, w jego stronę skierowano "przedmiot przypominający broń"
Trójmiasto
Ataki rosyjskich dronów
Tak latały rosyjskie drony i rakiety. Kilka przekroczyło polską granicę
Stłuczka dwóch rowerzystów
"Rower rozpadł się na kawałki". Nagranie ze stłuczki rowerzystów
Poznań
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej. "Tempo niepokoi"
BIZNES
Koala - zdjęcie poglądowe
Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem
METEO
Holenderski F-35
MON Holandii: nasze F-35 wsparły Polskę w zestrzeliwaniu dronów
Rosyjskie drony w Polsce. Uwaga na dezinformację
FAŁSZ"Coś spadło na Zamość?", dron "w Ciechanowie"
Zespół autorów
Jan KunertMichał IstelGabriela Sieczkowska
Ministerstwo Zdrowia
Roszady w resorcie zdrowia. Czym zajmą się wiceministrowie?
Piotr Wójcik
Zatrzymany po zabójstwie lekarza ma usłyszeć zarzuty
Kolejne zarzuty po zabójstwie lekarza w gabinecie
Kraków
imageTitle
Puchacz zmienił klub. "Dziwny ruch"
Najnowsze
25910114
Tusk mówił o dronach, Kaczyńskiego nie było. "Byłem na cmentarzu"
Siedziba MSZ
Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ
Jedna z ulic w Moskwie
Apel w sprawie importu z Rosji i Białorusi. Ministerstwo odpowiada
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica