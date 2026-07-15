Poznań Zderzenie na A2. Dwie osoby poszkodowane, zablokowana trasa i korek w kierunku Poznania Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Powiat kolski Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja

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Do zdarzenia doszło na 287. kilometrze trasy łączącej Poznań i Warszawę.

- W wyniku zdarzenia bus przewrócił się na bok i uderzył w barierki. W zdarzeniu brały udział cztery osoby, a dwie zostały przewiezione do szpitala. To pasażerowie Renault - przekazał Daniel Boła, rzecznik kolskiej policji.

Między węzłami Dąbie i Koło utworzył się potężny korek. Zalecany jest objazd przez Koło. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. Według GDDKiA utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godz. 10.00.