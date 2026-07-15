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Poznań

Zderzenie na A2. Dwie osoby poszkodowane, zablokowana trasa i korek w kierunku Poznania

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Zderzenie na A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Powiat kolski
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Policja
Potężny korek na A2 w kierunku Poznania, na wysokości miasta Koło. W okolicach Polic Mostowych ok. 7 rano bus zderzył się z samochodem. Ranne są dwie osoby.

Do zdarzenia doszło na 287. kilometrze trasy łączącej Poznań i Warszawę.

- W wyniku zdarzenia bus przewrócił się na bok i uderzył w barierki. W zdarzeniu brały udział cztery osoby, a dwie zostały przewiezione do szpitala. To pasażerowie Renault - przekazał Daniel Boła, rzecznik kolskiej policji.

Między węzłami Dąbie i Koło utworzył się potężny korek. Zalecany jest objazd przez Koło. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. Według GDDKiA utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godz. 10.00.

Źródło: PAP
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Tagi:
Drogi w PolsceAutostradyAutostrada A2Policja
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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