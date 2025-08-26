Krzycko Wielkie. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki Źródło: TVN24

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Krzycko Wielkie w powiecie leszczyńskim. Z nieustalonych dotąd przyczyn awionetka, którą leciały dwie osoby, spadła. Zginęło dwóch mężczyzn - jednym z nich był Mikołaj Stołowski, o czym poinformowało we wtorek wielkopolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowego.

"Mikołaj był związany z WOPR od ponad 20 lat jako ratownik wodny, wielokrotnie odznaczany za zasługi dla naszej organizacji. Był również strażakiem Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej na lotnisku Poznań-Ławica oraz ratownikiem medycznym. W WOPR Wielkopolska pełnił funkcję koordynatora i szkoleniowca kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami ratowników" - napisali ratownicy wodni w mediach społecznościowych.

Jak dodali, lotnictwo było wielką pasją mężczyzny, "którą żył i którą zarażał innych".

"Odszedł od nas Człowiek pełen zaangażowania, profesjonalizmu i życzliwości" - dodali.

W wypadku zginął też Jakub Pracharczyk, 20-letni młociarz z klubu OKS Skra Warszawa.

Śledczy: pilot posiadał licencję, pasażer korzystał z vouchera na przelot samolotem

Okoliczności wypadku maszyny bada Prokuratura Rejonowa w Lesznie.

- Jak wynika z relacji naocznych świadków tej tragedii, około godziny 11 nad Krzyckiem Wielkim widziany był samolot wykonujący różne manewry przypominające akrobacje. Samolot leciał na niskim pułapie, przechylając się na boki, zwiększając i zmniejszając wysokość lotu, aż w pewnym momencie zaczął lecieć w kierunku ziemi, w którą uderzył. Jego 37-letni pilot i 20-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu - przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Zdarzenie bada również Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

- Według wstępnych ustaleń lot odbywał się na trasie Poznań - Leszno - Poznań. Pilot posiadał licencję i latał hobbystycznie. Pasażer korzystał z vouchera na przelot samolotem - dodał prokurator.

