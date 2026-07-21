Poznań Bakterie w wodzie. Sanepid: nie pić, nie kąpać się Filip Czekała |

Pyzdry Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Wrześni o wynikach przeprowadzonego badania kontrolnego jakości wody ze strefy zaopatrzenia w Wrąbczynku w gminie Pyzdry poinformował w poniedziałek. Stwierdzono podwyższone parametry w zakresie bakterii grupy coli.

Sanepid stwierdził brak przydatności wody do spożycia w ośmiu miejscowościach: Białobrzeg, Białobrzeg Ratajski, Królewiny, Trzcianki, Walga, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry, Zapowiednia.

W poniedziałek uruchomione zostały dwa punkty poboru wody - w świetlicy wiejskiej we Wrąbczynku oraz w dawnej szkole w Królewinach.

Woda nadaje się tylko do celów porządkowych i sanitarnych

"Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli). Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj. WC)" - czytamy w komunikacie sanepidu.

Jak poinformował powiatowy lekarz weterynarii, woda nie może być także podawana zwierzętom. Nie należy jej używać do przygotowywania paszy a także mycia i dezynfekcji sprzętu, który ma kontakt z żywnością.

We wtorkowej aktualizacji, sanepid przekazał, że sytuacja nie uległa poprawie. "Administrator wodociągu prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami ww. rozporządzenia i jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia" - napisała Lidia Anielska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny we Wrześni.