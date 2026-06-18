Wielki pożar kurnika. Spłonęło 25 tysięcy kur
Strażacy zgłoszenie o pożarze kurnika w miejscowości Włociszewo w powiecie śremskim odebrali o godzinie 2:35. Wynikało z niego, że płonie budynek o wymiarach 100 na 15 metrów, a zagrożone są kolejne dwa o tych samych wymiarach.
- Pożar został ugaszony przed godziną 5, nie rozprzestrzenił się na inne budynki. W szczytowym momencie na miejscu pracowało szesnaście zastępów, czyli około pięćdziesięciu strażaków - przekazał Daniel Przewoźniak z Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.
Kury nie przeżyły
Nie ucierpiał żaden człowiek. Znajdujących się wewnątrz kur nie udało się uratować. Według wstępnych szacunków w kurniku, w chwili wybuchu pożaru, mogło być ich około 25 tysięcy.
Źródło: tvn24.pl