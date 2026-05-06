Poznań On pędził chodnikiem, ona wymusiła pierwszeństwo. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Na filmie opublikowanym przez policję widać, jak drogą nadjeżdża samochód i skręca w lewo, przecinając najpierw pas do jazdy w przeciwnym kierunku, a następnie chodnik. Wtedy z impetem nadjeżdża jadący w tą samą stronę, co auto 16-latek na hulajnodze elektrycznej. Doszło do zderzenia.

"Kobieta odpowie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - podała Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu.

Nastolatek na hulajnodze zderzył się z samochodem Źródło: KPP w Rawiczu

Odpowiedzialności nie uniknie również 16-latek. "Odpowie przed sądem rodzinnym za nadmierną prędkość, jazdę po chodniku, poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu oraz za to, że nie posiadał przy sobie wymaganych uprawnień. Trwają ustalenia, czy w ogóle je posiada" - przekazała rawicka policja.

Do jazdy hulajnogą elektryczną osoby w wieku 13-18 lat muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, B1 lub A1. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się nią bez uprawnień, a osoby poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z tego środka transportu w ogóle.

