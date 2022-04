Wielkanoc uchodźców z Ukrainy z dala od domu i rodzin. Świąteczne spotkania w wielu polskich miastach

"Jesteśmy z Ukrainy"

Do wspólnego stołu zasiedli obywatele Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu

"Jest to dla nich trudny czas"

Wielkanoc w Polsce obchodzą uczniowie z internatu przy ukraińskiej szkoły w Białym Borze. Na czas świąt w placówce zostało około 30 uczniów, którzy nie mogą wrócić do Ukrainy z powodu wojny. Opiekunowie niektórych z uczniów opuścili Polskę, by walczyć o ojczyznę. – Jest to dla nich trudny czas, bo nie są to święta spędzane jak zwykle w rodzinach. Niemniej jednak staraliśmy się stworzyć rodzinną atmosferę. Dzieci same piekły tradycyjne ciasto, pisały również pisanki i poszły ze święconką do cerkwi. Obrządek greckokatolicki jest bardzo podobny do naszego – mówi TVN24 Dorota Stefańska-Drzewiecka, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białym Borze.