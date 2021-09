Unikał kary więzienia od 2019 roku. Wpadł, gdy upił się w barze w Wieleniu

Policjanci z Wolsztyna zostali w niedzielę wezwani do jednego z barów w Wieleniu (woj. wielkopolskie). Według zgłoszenia, jakie do nich wpłynęło, pewien mężczyzna usiadł przy stoliku w lokalu, a chwilę później nie było już z nim żadnego kontaktu. - Bardzo szybko okazało się, że głównym powodem zachowania niedającego oznak życia mężczyzny był spożyty przez niego alkohol. Policjant doprowadził mężczyznę do radiowozu i podjął próbę wylegitymowania. Okazało się to niemożliwe nie tylko ze względu na stan mężczyzny, ale również dlatego, że nie miał przy sobie żadnych dokumentów – poinformował asp. sztab. Wojciech Adamczyk, rzecznik wolsztyńskiej policji.