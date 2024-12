Do zdarzenia doszło dzień przed Sylwestrem. Do policjantów, którzy pełnili w poniedziałek służbę w Wieleniu podjechał zdenerwowany mężczyzna, który poinformował, że jego 14-letniemu synowi wybuchła petarda w dłoni.

Sylwestra spędzi w szpitalu

Strażak: jeżeli w instrukcji jest napisane "nie trzymać w ręku", to nie trzymajmy

O bezpieczną zabawę apelują też strażacy. I podkreślają, że fajerwerki to materiał łatwopalny i wybuchowy – o wysokiej temperaturze palenia i dużym polu rażenia w momencie wybuchu - producenci nie bez przyczyny wskazują więc, że fajerwerków mogą używać tylko osoby powyżej 18 roku życia. - Fajerwerki to nie zabawka – podkreśla młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- Jeżeli w instrukcji jest napisane "nie trzymać w ręku", to nie trzymajmy, nawet, jeśli ktoś mówił, że nic mu się nie stało. Wypuszczajmy je w otwartej przestrzeni, nie odpalajmy ich w pomieszczeniach zamkniętych; w mieszkaniu odbiją się od ściany i mogą zrobić komuś krzywdę – mogą oparzyć, uszkodzić wzrok i słuch, lub doprowadzić do pożaru – wskazuje Halasz.

Halasz zaznaczył również, by petard i fajerwerków nie odpalać w pobliżu drzew i domów oraz w miejscach narażonych na pożar. Nie należy odpalać ich także z balkonów, tarasów ani okien, a po ich odpaleniu odsunąć się na wskazaną w instrukcji odległość. - Nie wbijajmy fajerwerków w ziemię. Najlepiej odpalać je, wkładając do pustej, szklanej butelki. Nie wrzucajmy petard i fajerwerków w miejsca, gdzie mogą znajdować się ludzie lub rzeczy łatwopalne. Przewidujmy ich tor lotu i miejsce upadku. Pamiętajmy, fajerwerki i petardy to otwarte źródła ognia, które mogą być przyczyną pożaru – podkreślił Halasz. Przypomniał również, by petard i fajerwerków nie używać, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.