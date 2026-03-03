Logo strona główna
Poznań

Ciała dwóch mężczyzn w domu

Do tragedii doszło w tym budynku
Atakuje po cichu i jest śmiertelnie niebezpieczny ["Fakty po Południu"]
Źródło: Fakty po południu
W Wełnie koło Rogoźna (Wielkopolskie) w jednym z domów znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Przyczyny ich śmierci nie są jeszcze znane.

Ciała mężczyzn znaleziono w jednym z domów w miejscowości Wełna na terenie powiatu obornickiego we wtorek około południa.

- Wiele wskazuje na to, że doszło do zatrucia spowodowanego przez urządzenie ogrzewające - przekazuje młodszy inspektor Andrzej Borowiak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wykluczono udział osób trzecich

Mężczyźni znajdowali się w pomieszczeniu dogrzewanym przez urządzenie zasilane olejem napędowym. - Najprawdopodobniej spaliny, jakaś awaria tego urządzenia albo wypalenie przez tą maszynę tlenu doprowadziło do ich śmierci - dodaje Borowiak.

Do tragedii doszło w tym budynku
Do tragedii doszło w tym budynku
Źródło: KWP Poznań

Na miejscu tragedii pracują biegli pod nadzorem prokuratora. Przyczynę śmierci mężczyzn określi prawdopodobnie dopiero sekcja zwłok. - Wykluczyliśmy udział osób trzecich w tym zdarzeniu - zaznacza Borowiak.

Jak podaje Radio Poznań, które jako pierwsze poinformowało o zdarzeniu, ofiary miały 52 i 54 lata.

Tlenek węgla - co trzeba wiedzieć
Tlenek węgla - co trzeba wiedzieć
Źródło: PAP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czujnik dymu i czadu
Miała zawroty głowy po kąpieli, trafiła do szpitala razem z szóstką dzieci
Katowice
14-latka zatruła się czadem
Nieprzytomna 14-latka leżała w łazience. Nie udało się jej uratować
Kraków
Kobietę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas kąpieli stracił przytomność
Wrocław
OGLĄDAJ: Generał Bieniek: żaden z celów USA nie został osiągnięty
Kropka nad i

Generał Bieniek: żaden z celów USA nie został osiągnięty
WYDANIE SPECJALNE

Kropka nad i
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Poznań

Tlenek węglaczadPolicja
Kultura i styl

