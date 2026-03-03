Ciała dwóch mężczyzn w domu

Atakuje po cichu i jest śmiertelnie niebezpieczny ["Fakty po Południu"] Źródło: Fakty po południu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ciała mężczyzn znaleziono w jednym z domów w miejscowości Wełna na terenie powiatu obornickiego we wtorek około południa.

- Wiele wskazuje na to, że doszło do zatrucia spowodowanego przez urządzenie ogrzewające - przekazuje młodszy inspektor Andrzej Borowiak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wykluczono udział osób trzecich

Mężczyźni znajdowali się w pomieszczeniu dogrzewanym przez urządzenie zasilane olejem napędowym. - Najprawdopodobniej spaliny, jakaś awaria tego urządzenia albo wypalenie przez tą maszynę tlenu doprowadziło do ich śmierci - dodaje Borowiak.

Do tragedii doszło w tym budynku Źródło: KWP Poznań

Na miejscu tragedii pracują biegli pod nadzorem prokuratora. Przyczynę śmierci mężczyzn określi prawdopodobnie dopiero sekcja zwłok. - Wykluczyliśmy udział osób trzecich w tym zdarzeniu - zaznacza Borowiak.

Jak podaje Radio Poznań, które jako pierwsze poinformowało o zdarzeniu, ofiary miały 52 i 54 lata.

Tlenek węgla - co trzeba wiedzieć Źródło: PAP

OGLĄDAJ: Generał Bieniek: żaden z celów USA nie został osiągnięty