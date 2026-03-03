Ciała dwóch mężczyzn w domu

Ciała mężczyzn znaleziono w jednym z domów w miejscowości Wełna na terenie powiatu obornickiego we wtorek około południa.
- Wiele wskazuje na to, że doszło do zatrucia spowodowanego przez urządzenie ogrzewające - przekazuje młodszy inspektor Andrzej Borowiak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Wykluczono udział osób trzecich
Mężczyźni znajdowali się w pomieszczeniu dogrzewanym przez urządzenie zasilane olejem napędowym. - Najprawdopodobniej spaliny, jakaś awaria tego urządzenia albo wypalenie przez tą maszynę tlenu doprowadziło do ich śmierci - dodaje Borowiak.
Na miejscu tragedii pracują biegli pod nadzorem prokuratora. Przyczynę śmierci mężczyzn określi prawdopodobnie dopiero sekcja zwłok. - Wykluczyliśmy udział osób trzecich w tym zdarzeniu - zaznacza Borowiak.
Jak podaje Radio Poznań, które jako pierwsze poinformowało o zdarzeniu, ofiary miały 52 i 54 lata.
