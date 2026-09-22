Wjechał ciężarówką na remontowaną ulicę w centrum Poznania. Szukają go policjanci
Do zdarzenia doszło 17 września na ulicy Ratajczaka w Poznaniu. Trwa tam przebudowa ulicy w związku z budową trasy tramwajowej, która połączy Plac Wolności ze skrzyżowaniem ulic Niezłomnych, Królowej Jadwigi, Matyi i Wierzbięcicami.
- Na teren naszego placu budowy wjechał pojazd ciężarowy, który nie był związany z naszą firmą, ani z jakimikolwiek pracami prowadzonymi w ramach przebudowy na ulicy Ratajczaka - przekazał Rafał Giedroyć ze spółki Terlan S.A., wykonawcy prac.
O zdarzeniu zrobiło się głośno za sprawą nagrań, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Przebieg zarejestrowała również kamera monitoringu.
Kierowcy ostatecznie udało się opuścić plac budowy, ale uszkodził kilka przęseł ogrodzenia.
Wcześniej rowerzysta wjechał w świeży beton
Remont ulicy Ratajczaka ruszył w listopadzie 2025 roku. Rajd ciężarówki przez plac budowy to drugie takie zdarzenie od początku trwania prac. W lipcu jeden z dostawców jedzenia zignorował znaki i tak wjechał w świeży beton.
- Jeśli chodzi o ten pojazd ciężarowy, to mieliśmy do czynienia z wielokrotnym złamaniem zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony. Nawet samo centrum miasta jest tym ograniczeniem objęte. Dodatkowo w ramach tej czasowej organizacji ruchu, którą wdrożyliśmy na potrzebę remontu, również mamy takie ograniczenie - tłumaczy Giedroyć.
Ustalają, kto kierował ciężarówką
Sprawą zajmuje się poznańska policja. - Nie otrzymaliśmy oficjalnie zgłoszenia w tej sprawie, ale policjanci sami się nią zajęli. Wszczęliśmy czynności wyjaśniające dotyczące zachowania kierowcy tej ciężarówki. Przede wszystkim chodzi o niezastosowanie się do zakazu wjazdu - mówi tvn24.pl podkom. Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.
Teraz zadaniem policjantów będzie ustalenie tożsamości kierowcy i wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
Przedstawiciel spółki Terlan, poinformował, że przekazał już policjantom nagranie z monitoringu oraz numery tablic rejestracyjnych ciężarówki.