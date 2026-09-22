Poznań Wjechał ciężarówką na remontowaną ulicę w centrum Poznania. Szukają go policjanci Aleksandra Arendt-Czekała |

Ciężarówka wjechała na remontowaną ulicę Ratajczaka Źródło wideo: Terlan S.A. Źródło zdj. gł.: Terlan S.A.

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Do zdarzenia doszło 17 września na ulicy Ratajczaka w Poznaniu. Trwa tam przebudowa ulicy w związku z budową trasy tramwajowej, która połączy Plac Wolności ze skrzyżowaniem ulic Niezłomnych, Królowej Jadwigi, Matyi i Wierzbięcicami.

- Na teren naszego placu budowy wjechał pojazd ciężarowy, który nie był związany z naszą firmą, ani z jakimikolwiek pracami prowadzonymi w ramach przebudowy na ulicy Ratajczaka - przekazał Rafał Giedroyć ze spółki Terlan S.A., wykonawcy prac.

Ciężarówka mimo zakazu wjechała na plac budowy Źródło zdjęcia: Terlan S.A.

O zdarzeniu zrobiło się głośno za sprawą nagrań, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Przebieg zarejestrowała również kamera monitoringu.

Kierowcy ostatecznie udało się opuścić plac budowy, ale uszkodził kilka przęseł ogrodzenia.

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Wcześniej rowerzysta wjechał w świeży beton

Remont ulicy Ratajczaka ruszył w listopadzie 2025 roku. Rajd ciężarówki przez plac budowy to drugie takie zdarzenie od początku trwania prac. W lipcu jeden z dostawców jedzenia zignorował znaki i tak wjechał w świeży beton.

- Jeśli chodzi o ten pojazd ciężarowy, to mieliśmy do czynienia z wielokrotnym złamaniem zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony. Nawet samo centrum miasta jest tym ograniczeniem objęte. Dodatkowo w ramach tej czasowej organizacji ruchu, którą wdrożyliśmy na potrzebę remontu, również mamy takie ograniczenie - tłumaczy Giedroyć.

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Ustalają, kto kierował ciężarówką

Sprawą zajmuje się poznańska policja. - Nie otrzymaliśmy oficjalnie zgłoszenia w tej sprawie, ale policjanci sami się nią zajęli. Wszczęliśmy czynności wyjaśniające dotyczące zachowania kierowcy tej ciężarówki. Przede wszystkim chodzi o niezastosowanie się do zakazu wjazdu - mówi tvn24.pl podkom. Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.

Teraz zadaniem policjantów będzie ustalenie tożsamości kierowcy i wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Przedstawiciel spółki Terlan, poinformował, że przekazał już policjantom nagranie z monitoringu oraz numery tablic rejestracyjnych ciężarówki.