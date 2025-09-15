Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Zobaczyła siniaki i zadrapania u wnuka. Poszła na komisariat

Policja zatrzymała 33-latka.
Trzemeszno (Wielkopolska)
Źródło: Google Earth
Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie opiekunowie trzylatka spod Trzemeszna (woj. wielkopolskie). Dziecko poinformowało babcię, że siniaki i zadrapania spowodowali matka i jej konkubent. Kobieta o sprawie zawiadomiła policję.

W czwartek, 11 września, na Komisariat Policji w Trzemesznie przyszła kobieta, która przedstawiła się jako babcia trzylatka. Jak poinformowała, podejrzewa, że jej córka wraz z konkubentem znęcają się nad jej trzyletnim wnukiem.

- Podejrzenia były spowodowane siniakami i zadrapaniami, które widziała na ciele dziecka. Kobieta wcześniej miała rozmawiać z córką, ta jednak zaprzeczała, aby dochodziło do takich sytuacji - relacjonuje prokurator Małgorzata Rezulak-Kustosz,Prokurator Rejonowa w Gnieźnie.

Inną wersję przedstawiał babci sam trzylatek. Tłumaczył, że siniaki i zadrapania spowodowali matka i jej konkubent. 

- Matka trzylatka i jej konkubent zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia - przekazuje prokurator.

Dzień później decyzją sądu oboje zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Para usłyszała zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad dzieckiem. - W ich mieszkaniu znaleziono narkotyki, za co również usłyszeli zarzuty - dodaje Rezulak-Kustosz.

Opiekę nad trzylatkiem przejęła teraz babcia.

Za znęcanie się nad dzieckiem parze grozi nawet osiem lat więzienia.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
W czwartek Komisja Europejska uruchomiła wobec dziewięciu państw członkowskich, w tym Polski procedurę naruszenia prawa unijnego
Bruksela zabrała głos w sprawie listu prezydenta USA
BIZNES
Pogodnie, słonecznie
Napłynie do nas chłód
METEO
Spotkanie Prezydenta RP z szefem chińskiego MSZ
Nawrocki spotkał się z szefem chińskiej dyplomacji
Polska
pap_20241009_0J7
Co robić, gdy zaskoczy nas alarm? Ekspert odpowiada na szczegółowe pytania
Polska
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Radny śmiał się z "minuty ciszy dla Charliego Kirka"
Poznań
imageTitle
Kolejny rekord świata Duplantisa. Przekroczył magiczną granicę
EUROSPORT
imageTitle
Polscy siatkarze włączyli wyższy bieg
RELACJA
Zamknięte przejście kolejowe z Białorusią
Jedwabny Szlak. Zamknięcie granicy może słono kosztować
BIZNES
imageTitle
Anita Włodarczyk bez medalu mistrzostw świata
EUROSPORT
Drony "klejone na taśmę"? Tak, celowo. Nie ulegaj dezinformacji
"Drony klejone na taśmę"? Tak, celowo. Nie wierz dezinformacji
Jan Kunert
Charlie Kirk
Pracownicy zawieszani i zwalniani za komentarze po śmierci Charliego Kirka
BIZNES
Napastnik zaatakował kobietę w Łodzi
Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić
Łódź
Lato burza
Gdzie jest burza? Zaczyna grzmieć w części kraju
METEO
Gotówka w bagażu Ukrainki
W bagażu miała fortunę, wpadła na granicy
Rzeszów
Wang Yi, minister spraw zagranicznych Chin
"Srebrny lis" w Warszawie. Kim jest Wang Yi
Maciej Michałek
Zajęcia z samoobrony organizowane przez straż miejską (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczna Warszawianka powraca. Ruszają zapisy na popularny kurs
WARSZAWA
Aligator albinos świętuje swoje 30 urodziny
Na wolności mógł zginąć. Właśnie skończył 30 lat
METEO
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Przekazali informację o rosyjskich dronach. "To nie był akt dobrej woli"
Polska
Abp Adrian Galbas
Ktoś podszywa się w sieci pod metropolitę warszawskiego
WARSZAWA
niedożywiona trzylatka
3,5-letnia Helenka miała jeść tylko winogrona. Jej rodzice wyszli z aresztu
Lubuskie
Donald Trump
Trump: "wielkie spotkanie" z Chinami i porozumienie w sprawie "pewnej firmy"
BIZNES
prostata shutterstock_2500384517
Ta "wstydliwa" wizyta może uratować mężczyźnie życie
Zdrowie
Czynności w Nowym Mieście nad Pilicą (zdjęcie ilustracyjne)
Był bity tłuczkiem, zabił go cios nożem w serce
Kraków
Pruszków, 15.09.2025, wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski oraz minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi
Sikorski rozmawiał z szefem chińskiego MSZ. "Zwrócił uwagę na działania Rosji"
Polska
Nawrocki
Przedstawiciel rządu poleci z Nawrockim. "Na zaproszenie prezydenta"
Polska
Rosyjski dron Shahed (ilustracja)
Jakie drony ma Rosja i jak można je zwalczać? Ekspert wyjaśnia
Świat
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Michał Istel
Posiedzenie rządu Donalda Tuska
Jest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej
BIZNES
Tramwaje z Wiednia różnią się od tych jeżdżących po Poznaniu
Zbijali tramwajem kręgle, hamowali na gwizdek. Poznańscy motorniczy wicemistrzami świata
Poznań
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"Ważny dokument dostarczony przez ZUS?". Uważaj, to może być oszustwo
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica