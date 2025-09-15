Zobaczyła siniaki i zadrapania u wnuka. Poszła na komisariat

W czwartek, 11 września, na Komisariat Policji w Trzemesznie przyszła kobieta, która przedstawiła się jako babcia trzylatka. Jak poinformowała, podejrzewa, że jej córka wraz z konkubentem znęcają się nad jej trzyletnim wnukiem.
- Podejrzenia były spowodowane siniakami i zadrapaniami, które widziała na ciele dziecka. Kobieta wcześniej miała rozmawiać z córką, ta jednak zaprzeczała, aby dochodziło do takich sytuacji - relacjonuje prokurator Małgorzata Rezulak-Kustosz,Prokurator Rejonowa w Gnieźnie.
Inną wersję przedstawiał babci sam trzylatek. Tłumaczył, że siniaki i zadrapania spowodowali matka i jej konkubent.
- Matka trzylatka i jej konkubent zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia - przekazuje prokurator.
Dzień później decyzją sądu oboje zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Para usłyszała zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad dzieckiem. - W ich mieszkaniu znaleziono narkotyki, za co również usłyszeli zarzuty - dodaje Rezulak-Kustosz.
Opiekę nad trzylatkiem przejęła teraz babcia.
Za znęcanie się nad dzieckiem parze grozi nawet osiem lat więzienia.
