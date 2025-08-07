Leżał na łóżku, które stanęło w płomieniach. Nie żyje

Trzemeszno (Wielkopolska) Źródło: Google Earth

Strażacy zgłoszenie o pożarze w budynku jednorodzinnym w Trzemesznie odebrali przed godziną 6. - Na miejsce dyżurny wysłał zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie oraz z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gnieźnie. Łącznie na miejscu było sześć zastępów straży pożarnej oraz policja i pogotowie ratunkowe - mówi młodsza kapitan Kamila Kozłowska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zastali ogień w pokoju. - Pożar był na łóżku medycznym, na którym leżał 72-letni mężczyzna z niepełnosprawnością. Pożar nie był duży, strażacy zdołali ugasić go przy pomocy gaśnicy - relacjonuje Kozłowska.

Wszedł do pokoju, zobaczył ogień

Niestety, 72-latka nie dało się uratować. Służby stwierdziły zgon mężczyzny.

Mężczyzna był sam w domu. - Znalazł go jego syn, który przed pracą przyjechał do ojca i po wejściu do pokoju zobaczył ogień. Z zewnątrz nie było żadnych widocznych oznak pożaru - przekazuje strażaczka.

Według wstępnych ustaleń pożar mogło spowodować zwarcie instalacji elektrycznej przy łóżku, na którym leżał 72-latek. - Biegły z zakresu pożarnictwa będzie wyjaśniał szczegółową przyczynę tego zdarzenia - podkreśla Kozłowska.