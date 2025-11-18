Służby szukały zaginionego 72-latka Źródło: KPP Czarnków

Pojawił się nowy trop w sprawie poszukiwanego od czterech dni seniora z Trzcianki (Wielkopolska). Mężczyzna w sobotę rano wybrał się na grzyby.

- Pan nikogo nie poinformował, gdzie się wybiera i nie ma przy sobie telefonu, dlatego musieliśmy wytypować obszar do działań. Służby przeczesują las, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania seniora. Sprawdziliśmy ponad 130 hektarów. Oznaczamy w aplikacji, gdzie już byliśmy, a gdzie jeszcze trzeba sprawdzić. W akcję zaangażowano 7 psów tropiących. Niestety minęło za dużo czasu między zaginięciem a zgłoszeniem i zwierzęta nie podjęły już tropu. Wykorzystywany jest też dron z termowizją - wylicza mł. asp. Monika Cichosz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

We wtorek wieczorem policja opublikowała nagranie z jednej z przydomowych kamer w Trzciance, która zarejestrowała 72-latka na rowerze jak wiezie laskę inwalidzką. Zaginiony był widziany na ul. Olchowej i poruszał się w kierunku ul. Wieleńskiej. Potem ślad po nim się urywa.

Policja opublikowała nagranie w nadziei na to, że ktoś rozpozna 72-latka i przekaże informacje, które pomogą go namierzyć. - To nagranie powstało tuż po tym, jak senior wyruszył z domu. Potwierdza to, że mężczyzna chciał dotrzeć do lasu. Sprawdzono inne okoliczne monitoringi i tam nigdzie już nie widać 72-latka. Początkowy obszar tego lasu został już sprawdzony. Działamy dalej - mówi nam rzeczniczka czarnkowskiej policji.

- Apelujemy też, by w przypadku zaginięć nie czekać 24 godzin, czy 48 jak to czasem pojawia się w serialach. Jeśli senior znika i nie ma go przez kilka godzin, a wiemy też o jego schorzeniach, to warto od razu poinformować służby. Mamy wtedy większe szanse na to, by skutecznie pomóc - dodała mł. asp. Cichosz.

Leżał na mokrym pomoście

Sukcesem zakończyły się we wtorek nad ranem poszukiwania innego grzybiarza. W poniedziałek, około godziny 21 policja w Koninie otrzymała zgłoszenie dotyczące zaginięcia 89-latka - mieszkańca miejscowości Kuchary Borowe (Wielkopolska). - Rodzina zgłosiła zaginięcie 89-latka, który rano wyjechał rowerem na grzyby i do późnych godzin wieczornych nie powrócił do domu - przekazała asp. Sylwia Król, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Koninie.

Wiadomo, że senior nie wskazał, w jakim konkretnie kierunku planował się wybrać. Natychmiast ruszyły działania poszukiwawcze, w które zaangażowała się również Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.

- Dzięki dobrej współpracy udało się dobrze wyznaczyć teren poszukiwań. Najpierw w pobliżu kościoła w Ślesinie znaleziono porzucony rower. To miejsce jest oddalone o ponad 43 kilometry od domu 89-latka - mówi nam Błażej Busza, dowódca z Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej i dodaje: - Po kilku minutach zaginionego odnalazł pieszy patrol policji. Mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się na mokrym pomoście i leżał na nim. Jego głowa znajdowała się nad taflą wody. Policjanci od razu zaalarmowali, że potrzebna jest pomoc medyczna. Na miejsce ruszyli ratownicy oraz dron, który doświetlał miejsce zdarzenia.

Seniora odnaleziono po godzinie 1. 89-latek był wychłodzony. Został ogrzany i przekazano go załodze pogotowia. Mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i dochodzi do zdrowia.

W pogoni za grzybami nie zgub się w lesie

Policja co roku apeluje do miłośników grzybobrania o zdrowy rozsądek, a przede wszystkim o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie.

"O swoich planach informuj bliskich - przed wyjściem z domu poinformuj kogoś, gdzie planujesz się udać i o której godzinie zamierzasz wrócić. To ważne, aby w razie problemów ktoś wiedział, gdzie cię szukać. Staraj się do lasu wychodzić w grupie - najlepiej udać się na grzybobranie z towarzyszami. W grupie łatwiej zachować orientację i w razie potrzeby udzielić sobie wzajemnej pomocy" - przypomina policja.

Podczas wyprawy do lasu warto też być spostrzegawczym i zapamiętywać charakterystyczne miejsca lub punkty. Takie szczegóły pomogą znaleźć drogę powrotną. Przydatne są na przykład numerowane słupki leśne.

Istotna jest też kwestia ubioru. "Ubierz się odpowiednio – wybieraj jasne, widoczne ubrania i ciepłe ubrania, zwłaszcza gdy wybierasz się do lasu wczesnym rankiem. Telefon komórkowy miej zawsze przy sobie - przed wyprawą upewnij się, że twój telefon jest naładowany. W razie problemów będziesz mógł wezwać pomoc, a telefon pozwoli służbom na szybsze zlokalizowanie twojej pozycji"- wskazują funkcjonariusze.

Warto skorzystać również z technologii i wyposażyć się w urządzenie z GPS-em.

