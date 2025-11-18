Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Pojechał na grzyby, ślad po nim zaginął. Seniora zarejestrowała kamera

Seniora na rowerze zarejestrowała kamera
Służby szukały zaginionego 72-latka
Źródło: KPP Czarnków
Wziął rower, laskę inwalidzką i pojechał na grzyby. 72-letni Bogusław Górski nie powiedział nikomu, gdzie dokładnie się wybiera. Mężczyznę zarejestrowała kamera w Trzciance (Wielkopolska). Potem ślad się urywa. Policja szuka 72-latka i przypomina, że w tej sprawie każda informacja o seniorze jest cenną wskazówką.

Pojawił się nowy trop w sprawie poszukiwanego od czterech dni seniora z Trzcianki (Wielkopolska). Mężczyzna w sobotę rano wybrał się na grzyby.

- Pan nikogo nie poinformował, gdzie się wybiera i nie ma przy sobie telefonu, dlatego musieliśmy wytypować obszar do działań. Służby przeczesują las, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania seniora. Sprawdziliśmy ponad 130 hektarów. Oznaczamy w aplikacji, gdzie już byliśmy, a gdzie jeszcze trzeba sprawdzić. W akcję zaangażowano 7 psów tropiących. Niestety minęło za dużo czasu między zaginięciem a zgłoszeniem i zwierzęta nie podjęły już tropu. Wykorzystywany jest też dron z termowizją - wylicza mł. asp. Monika Cichosz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Seniora na rowerze zarejestrowała kamera
Seniora na rowerze zarejestrowała kamera
Źródło: KPP Czarnków

We wtorek wieczorem policja opublikowała nagranie z jednej z przydomowych kamer w Trzciance, która zarejestrowała 72-latka na rowerze jak wiezie laskę inwalidzką. Zaginiony był widziany na ul. Olchowej i poruszał się w kierunku ul. Wieleńskiej. Potem ślad po nim się urywa.

Policja opublikowała nagranie w nadziei na to, że ktoś rozpozna 72-latka i przekaże informacje, które pomogą go namierzyć. - To nagranie powstało tuż po tym, jak senior wyruszył z domu. Potwierdza to, że mężczyzna chciał dotrzeć do lasu. Sprawdzono inne okoliczne monitoringi i tam nigdzie już nie widać 72-latka. Początkowy obszar tego lasu został już sprawdzony. Działamy dalej - mówi nam rzeczniczka czarnkowskiej policji.

- Apelujemy też, by w przypadku zaginięć nie czekać 24 godzin, czy 48 jak to czasem pojawia się w serialach. Jeśli senior znika i nie ma go przez kilka godzin, a wiemy też o jego schorzeniach, to warto od razu poinformować służby. Mamy wtedy większe szanse na to, by skutecznie pomóc - dodała mł. asp. Cichosz.

Ratownicy od kilku dni poszukiwali 72-latka z Trzcianki
Ratownicy od kilku dni poszukiwali 72-latka z Trzcianki
Źródło: KPP Czarnków

Leżał na mokrym pomoście

Sukcesem zakończyły się we wtorek nad ranem poszukiwania innego grzybiarza. W poniedziałek, około godziny 21 policja w Koninie otrzymała zgłoszenie dotyczące zaginięcia 89-latka - mieszkańca miejscowości Kuchary Borowe (Wielkopolska). - Rodzina zgłosiła zaginięcie 89-latka, który rano wyjechał rowerem na grzyby i do późnych godzin wieczornych nie powrócił do domu - przekazała asp. Sylwia Król, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Koninie.

Pomoc dotarła na czas
Pomoc dotarła na czas
Źródło: WGPR

Wiadomo, że senior nie wskazał, w jakim konkretnie kierunku planował się wybrać. Natychmiast ruszyły działania poszukiwawcze, w które zaangażowała się również Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.

- Dzięki dobrej współpracy udało się dobrze wyznaczyć teren poszukiwań. Najpierw w pobliżu kościoła w Ślesinie znaleziono porzucony rower. To miejsce jest oddalone o ponad 43 kilometry od domu 89-latka - mówi nam Błażej Busza, dowódca z Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej i dodaje: - Po kilku minutach zaginionego odnalazł pieszy patrol policji. Mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się na mokrym pomoście i leżał na nim. Jego głowa znajdowała się nad taflą wody. Policjanci od razu zaalarmowali, że potrzebna jest pomoc medyczna. Na miejsce ruszyli ratownicy oraz dron, który doświetlał miejsce zdarzenia.

Mężczyzna był wychłodzony
Mężczyzna był wychłodzony
Źródło: WGPR

Seniora odnaleziono po godzinie 1. 89-latek był wychłodzony. Został ogrzany i przekazano go załodze pogotowia. Mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i dochodzi do zdrowia.

W pogoni za grzybami nie zgub się w lesie

Policja co roku apeluje do miłośników grzybobrania o zdrowy rozsądek, a przede wszystkim o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie.

"O swoich planach informuj bliskich - przed wyjściem z domu poinformuj kogoś, gdzie planujesz się udać i o której godzinie zamierzasz wrócić. To ważne, aby w razie problemów ktoś wiedział, gdzie cię szukać. Staraj się do lasu wychodzić w grupie - najlepiej udać się na grzybobranie z towarzyszami. W grupie łatwiej zachować orientację i w razie potrzeby udzielić sobie wzajemnej pomocy" - przypomina policja.

Podczas wyprawy do lasu warto też być spostrzegawczym i zapamiętywać charakterystyczne miejsca lub punkty. Takie szczegóły pomogą znaleźć drogę powrotną. Przydatne są na przykład numerowane słupki leśne.

Istotna jest też kwestia ubioru. "Ubierz się odpowiednio – wybieraj jasne, widoczne ubrania i ciepłe ubrania, zwłaszcza gdy wybierasz się do lasu wczesnym rankiem. Telefon komórkowy miej zawsze przy sobie - przed wyprawą upewnij się, że twój telefon jest naładowany. W razie problemów będziesz mógł wezwać pomoc, a telefon pozwoli służbom na szybsze zlokalizowanie twojej pozycji"- wskazują funkcjonariusze.

Warto skorzystać również z technologii i wyposażyć się w urządzenie z GPS-em.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Czarnków

Udostępnij:
Czytaj także:
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Upadł po uderzeniu w twarz, następnego dnia zmarł w szpitalu
TVN24
Elon Musk na obiedzie Donalda Trumpa
Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy w grze
BIZNES
imageTitle
Barcelona pokazała nowe koszulki. Nawiązanie do wielkiego meczu
EUROSPORT
Rosja przeprowadziła atak rakietowy i dronowy na Tarnopol
Krwawy atak Rosjan. Wielu zabitych
TVN24
shutterstock_1514808599
Jest decyzja sądu w sprawie handlowego giganta
BIZNES
Japonia. Pożar w mieście Oita
Największy pożar od dekad. Ponad 170 domów strawionych przez ogień
TVN24
Policjanci zatrzymali 26-latka podejrzanego o atak z nożem (zdjęcie ilustracyjne)
Zamknął się w toalecie, próbował uciec przez sufit
TVN24
Ptak wpadł prosto pod koła
Zahaczył o przewody i wpadł pod koła auta. Uratowała go pani Maria
TVN24
Poseł Henryk Smolarz, szef KOWR
"Poseł nie ma prawa pracować w państwowych instytucjach". A gdzie może?
Michał Istel
Pakiet onkologiczny został wprowadzony na początku 2015 roku (materiał "Faktów" TVN z 30 stycznia 2015)
"Niedopuszczalne procedury". Co wykazała kontrola CBA
imageTitle
Prawie rok temu ujawniono pozytywny wynik Świątek. "Takie sprawy mogą pojawiać się częściej"
EUROSPORT
Smog w Delhi
"Osoby, które były zdrowe, chorują"
METEO
MIiR pracuje nad ustawą pozwalającą zarejestrować w banku książeczki mieszkaniowe
Relikt z PRL może nadwyrężyć budżet państwa. "Polityczna rozgrywka"
BIZNES
Nowy pociąg metra zabrał pierwszych pasażerów
Zabronią wożenia plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nie wolno się też położyć
WARSZAWA
shutterstock_2655090855
"Niedopuszczalne ryzyko" na popularnej platformie. Jest reakcja
BIZNES
Samochód utknął na torowisku
"Nie rozjeżdżaj nam rozchodnika"
WARSZAWA
Kradzież z kościelnej skarbonki
Kradzież w kościele. "Wyłamał drewnianą skarbonkę i zabrał z niej pieniądze"
WARSZAWA
Banknoty euro
Działali w kilku krajach, straty szacowane na 50 milionów euro
TVN24
19 0905 komisja regulaminowa-0018
Marszałek przedstawił skład Kancelarii Sejmu
carbonara
Fałszywa "carbonara" w Parlamencie Europejskim. Interweniuje minister rolnictwa
BIZNES
imageTitle
Czekali na awans blisko 30 lat. Zarobią wielkie pieniądze
EUROSPORT
Zbigniew Bogucki
"Prezydent nie został właściwie poinformowany"? Kierwiński odpowiada
Włodzimierz Czarzasty
Decyzja Czarzastego w sprawie alkoholu w Sejmie
Dachował na widok patrolu. Był pod wpływem alkoholu
Dachował, próbując uniknąć kontroli
TVN24
Gustav Klimt - Portret Elisabeth Lederer
Zrabowany przez nazistów, niemal spłonął. Sprzedany za astronomiczną kwotę
BIZNES
imageTitle
"W związku z pieniędzmi". Zobacz reportaż, który odkrywa tajemnicę finansów PZPN
EUROSPORT
Volkswagen rozbity na poboczu. Uczestnicy wypadku zniknęli z miejsca zdarzenia
Volkswagen rozbity na poboczu. Uczestnicy wypadku zniknęli z miejsca zdarzenia
TVN24
shutterstock_2246154537
Europa chce uwolnić się od Chin. "Kosztowne samozadowolenie"
BIZNES
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Jechali w bagażniku, zginęli na miejscu. Dziesięć osób w aucie, kierowca pijany
TVN24
Włodzimierz Czarzasty został wybrany na marszałka Sejmu
"Dantejskie sceny" w kuluarach i "cyrk". Kulisy wyboru Czarzastego
PODCAST POLITYCZNY

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica